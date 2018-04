Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges nyugati támadásban való részvételre, így Franciaországgal együtt már két nyugati hatalmon kész támogatni a kelet-gutai állítólagos vegyifegyver-támadás megtorlására tervezett amerikai akciót. Angela Merkel német kancellár viszont közölte, országa nem csatlakozik a koalícióhoz. Közben a hadseregek is készülnek az összecsapásra.","shortLead":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges...","id":"20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6109ede8-cc73-46e2-bb7e-e7ba5d3c0c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","timestamp":"2018. április. 13. 10:35","title":"Egyre közelebb a szíriai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A műsorvezető állítólag sok tervét szeretné megvalósítani azután, hogy lekerül a képernyőről. ","shortLead":"A műsorvezető állítólag sok tervét szeretné megvalósítani azután, hogy lekerül a képernyőről. ","id":"20180413_bevasarlokozpontot_epitene_hajdu_peter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e20cc-1852-412c-8166-5e30e07ea195","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_bevasarlokozpontot_epitene_hajdu_peter","timestamp":"2018. április. 13. 08:41","title":"Bevásárlóközpontot építene Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően beiratkozott az egyetemre, mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy választ találjon az élet legfőbb kérdésére. ","shortLead":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően...","id":"20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f658f-2348-4de0-a2f4-ec75c126530b","keywords":null,"link":"/elet/20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","timestamp":"2018. április. 12. 17:41","title":"82 évesen elvégezte a filozófia szakot, így tudta feldolgozni felesége halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","shortLead":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","id":"20180413_szombat_tuntetes_menetrend","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f344c5fb-c582-4a20-923b-1185b42e963c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombat_tuntetes_menetrend","timestamp":"2018. április. 13. 15:10","title":"Minden hétvégén tüntetnének a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","shortLead":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","id":"20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb61a6-6cca-4252-a557-34b68f7bf5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","timestamp":"2018. április. 13. 19:13","title":"Ilyen nincs: buszban maradt pecsét miatt lett érvénytelen 241 szavazat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy Facebook-oldalak működtetőit.","shortLead":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy...","id":"20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30f2d6-6901-4bce-93ee-1358f77ba743","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2018. április. 13. 07:02","title":"Azonosítsa magát! Személyi igazolványt fog kérni a Facebook az oldalak kezelőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","shortLead":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","id":"20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0396cc-7e4f-497a-ba2f-685e462e288e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 13. 08:28","title":"Eszük ágában sincs változtatni életükön az Ausztriában dolgozó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]