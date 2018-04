Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális stúdiók, illetve televíziók nélkül. Magyarországon 2015-re a közmédia összes vidéki stúdióját bezárták, se tévé-, se rádióadás nem maradt. ","shortLead":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális...","id":"20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28dfa23-8e33-413c-8d7d-d83961d712d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","timestamp":"2018. április. 13. 12:30","title":"Ausztriában a 30 éves körzeti híradókat ünneplik, itthon hét éve mindet eltörölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg a világ sportszínpadáig, miközben sajátosan személyes megközelítésével ünnepli a futballt mint egyetemes sportágat.","shortLead":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg...","id":"20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d48d0-9452-40a9-852b-35e1a4d22cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","timestamp":"2018. április. 12. 15:08","title":"Szereti a focit? Sztárjátékosok intim pillanatait is láthatja az HBO most indult sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel a francia együttes jutott tovább.","shortLead":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában...","id":"20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd82cf-5b5c-4c3d-b92d-3143c85d0884","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","timestamp":"2018. április. 13. 05:23","title":"Gulácsiéknak a negyeddöntő volt a végállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon. Kiderült, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat venezuelai magyarokat mentett ki a lassan polgárháborús viszonyok közt vegetáló országból.\r

\r

","shortLead":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon...","id":"20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffacd6e-1603-4de5-9e86-19f69fe190fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","timestamp":"2018. április. 13. 10:21","title":"Migránspánik Balatonőszödön - venezuelai magyaroktól rettentek meg a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0142ec-89de-4bb7-b870-1ca23a1a4f14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei első negyedév egyik legjobb telefonja a Huawei P20 Pro. Az iFixit csapata legutóbb ezt szedte darabjaira.","shortLead":"Az idei első negyedév egyik legjobb telefonja a Huawei P20 Pro. Az iFixit csapata legutóbb ezt szedte darabjaira.","id":"20180413_huawei_p20pro_ifixit_teardown","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0142ec-89de-4bb7-b870-1ca23a1a4f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb06499-e2ff-443a-af92-ce6c4e64ef20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_huawei_p20pro_ifixit_teardown","timestamp":"2018. április. 13. 09:03","title":"Ez van az új „csodafon” belsejében: szétszedték a Huawei P20 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6598cc-f3c3-4924-9479-33a452290254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Terminátor videóban üzent rajongóinak és megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az utóbbi napokban kapott. Schwarzeneggeren nemrég sürgősségi szívműtétet hajtottak végre.","shortLead":"A Terminátor videóban üzent rajongóinak és megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az utóbbi napokban kapott...","id":"20180413_Jobban_van_de_meg_nem_tokeletes_a_szivmuteten_atesett_Schwarzenegger_allapota__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6598cc-f3c3-4924-9479-33a452290254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c53a06-3b7c-4e74-9364-92dc52b9290a","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Jobban_van_de_meg_nem_tokeletes_a_szivmuteten_atesett_Schwarzenegger_allapota__video","timestamp":"2018. április. 13. 17:25","title":"Jobban van, de még nem tökéletes a szívműtéten átesett Schwarzenegger állapota – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit, így ahhoz, hogy egyszer majd mindannyian egy normális országban éljünk, el kell kezdenünk beszélgetni egymással.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit...","id":"20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776bd922-22b6-4ff2-8dd8-0f2d4a235dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","timestamp":"2018. április. 12. 16:35","title":"„Most már tényleg csak valami csendes, ideológiamentes forradalom segíthetne rajtunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik Nyugat-Európában akarnak munkát vállalni. Aki menni akar, azt már az is kevésbé érdekli, milyen munkát talál kint. ","shortLead":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik...","id":"20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6dd6a-b7c4-4bd5-93b3-e939e0188ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","timestamp":"2018. április. 13. 11:00","title":"A magyarok már azért mennek külföldre, mert elegük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]