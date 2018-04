Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyugatiak szerint a saját népe ellen forduló szíriai rezsimet próbálják megállítani, a szír és az orosz kormány viszont agresszióról beszél. A szír ellenzék a legpesszimistább, szerintük ezután majd máshogy fogja őket támadni a kormányuk.","shortLead":"A nyugatiak szerint a saját népe ellen forduló szíriai rezsimet próbálják megállítani, a szír és az orosz kormány...","id":"20180414_A_civilek_vedelme_vagy_barbar_agresszio_Igy_reagalt_a_vilag_a_Sziria_elleni_legicsapasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3be6ae3-d088-4726-a8d1-52edd6401749","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_civilek_vedelme_vagy_barbar_agresszio_Igy_reagalt_a_vilag_a_Sziria_elleni_legicsapasra","timestamp":"2018. április. 14. 09:32","title":"A civilek védelme vagy barbár agresszió? Így reagált a világ a Szíria elleni légicsapásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San Franciscóból. A város illetékesei azt mondják, csak szabályozni szeretnének, mert túl sok az itt-ott elhagyott bérroller.","shortLead":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San...","id":"20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209dd9bd-fbc0-4d0a-9034-62b69d302ce6","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","timestamp":"2018. április. 14. 14:47","title":"Az ex-Uberes attól tart, kitiltják San Franciscóból a cégét a szanaszét hagyott rollerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges nyugati támadásban való részvételre, így Franciaországgal együtt már két nyugati hatalmon kész támogatni a kelet-gutai állítólagos vegyifegyver-támadás megtorlására tervezett amerikai akciót. Angela Merkel német kancellár viszont közölte, országa nem csatlakozik a koalícióhoz. Közben a hadseregek is készülnek az összecsapásra.","shortLead":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges...","id":"20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6109ede8-cc73-46e2-bb7e-e7ba5d3c0c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","timestamp":"2018. április. 13. 10:35","title":"Egyre közelebb a szíriai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy Facebook-oldalak működtetőit.","shortLead":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy...","id":"20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30f2d6-6901-4bce-93ee-1358f77ba743","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2018. április. 13. 07:02","title":"Azonosítsa magát! Személyi igazolványt fog kérni a Facebook az oldalak kezelőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja- írja a párt sajtóosztálya.","shortLead":"Az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja- írja a párt sajtóosztálya.","id":"20180414_LMP_Fegyelmi_eljaras_indul_Sallai_R_Benedekkel_szemben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39662163-3d04-4591-b67b-118ce650bce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_LMP_Fegyelmi_eljaras_indul_Sallai_R_Benedekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 14. 14:17","title":"LMP: Fegyelmi eljárás indul Sallai R. Benedekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53456f78-9dfb-4e6b-beca-9d23415ded8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindennek elmondja jövő héten megjelenő könyvében Donald Trump amerikai elnököt James Comey, tavaly leváltott FBI-igazgató. A keresetlen szavakkal fogalmazó Twitter-bajnok Trump sem maradt sokáig adós, ő egyebek mellett mocskos alaknak és tehetségtelen senkinek nevezte Comeyt.","shortLead":"Mindennek elmondja jövő héten megjelenő könyvében Donald Trump amerikai elnököt James Comey, tavaly leváltott...","id":"20180413_Mocskos_alak_egoista_hazudozo__rendesen_egymasnak_ment_Trump_es_Comey_a_levaltott_FBIigazgato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53456f78-9dfb-4e6b-beca-9d23415ded8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ff3dc1-b84a-4f84-a22b-fd0748bf6af8","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Mocskos_alak_egoista_hazudozo__rendesen_egymasnak_ment_Trump_es_Comey_a_levaltott_FBIigazgato","timestamp":"2018. április. 13. 16:25","title":"Mocskos alak, egoista hazudozó – rendesen egymásnak ment Trump és Comey, a leváltott FBI-igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","shortLead":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","id":"20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3686fd-80bb-4922-b46a-1812542411ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","timestamp":"2018. április. 14. 15:31","title":"Kiszúrta az autó kerekét, hogy meglophassa a budapesti autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]