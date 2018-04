Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huth Gergely főszerkesztő egy operatőr kollégájával a nyomában zavarta meg az eseményt. Előbb félbeszakította az előadást tartó Szerető Szabolcsot, majd a Népszava tudósítása szerint fennhangon kezdte olvasni Szerető fejére annak korábbi cikkeinek egy-egy mondatát.","shortLead":"Huth Gergely főszerkesztő egy operatőr kollégájával a nyomában zavarta meg az eseményt. Előbb félbeszakította...","id":"20180412_A_Pesti_Sracok_megzavartak_a_bezarasra_itelt_Magyar_Nemzet_emlekuleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bb6dd4-9001-45a6-866c-7f041adb8806","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_Pesti_Sracok_megzavartak_a_bezarasra_itelt_Magyar_Nemzet_emlekuleset","timestamp":"2018. április. 12. 18:30","title":"A Pesti Srácok megzavarta a bezárásra ítélt Magyar Nemzet emlékülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon, megnéztük, hogy áll az építkezés. A munkások még dolgoznak, a stadion majdnem kész. Képek és videó a helyszínről.","shortLead":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon...","id":"20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e1209-293d-4dc4-be4a-3cfd3e99e8a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","timestamp":"2018. április. 13. 12:32","title":"Békésen megbújik a fák közt a szilvásváradi lovasstadion, csak azok a reflektorok ne lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint 1,5 milliárd forintot kell fizetnie Simicska Lajosnak az LMP elnökségi tagjának, Ungár Péternek, ha vinni akarja a héten leállított Magyar Nemzetet – tudta meg a 24.hu.","shortLead":"A hírek szerint 1,5 milliárd forintot kell fizetnie Simicska Lajosnak az LMP elnökségi tagjának, Ungár Péternek, ha...","id":"20180413_Simicska_allitolag_15_milliardot_ker_Ungartol_a_bezart_Magyar_Nemzetert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bb580-5c2c-4008-b7e8-cec12a39f811","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Simicska_allitolag_15_milliardot_ker_Ungartol_a_bezart_Magyar_Nemzetert","timestamp":"2018. április. 13. 18:14","title":"Simicska állítólag 1,5 milliárdot kér Ungártól a bezárt Magyar Nemzetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d35256f-62cd-463b-aa8d-9265c0ef5c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy és fél évig működött Magyarországról híreket közlő, angol nyelvű portál.","shortLead":"Négy és fél évig működött Magyarországról híreket közlő, angol nyelvű portál.","id":"20180413_ujabb_lap_szunik_meg_vege_a_budapest_beaconnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d35256f-62cd-463b-aa8d-9265c0ef5c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de3449-8209-4e89-b6f9-53ed3a1110f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_ujabb_lap_szunik_meg_vege_a_budapest_beaconnek","timestamp":"2018. április. 13. 13:52","title":"Újabb lap szűnik meg: vége a Budapest Beaconnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén lévő területek ellen – az USA légicsapásokat hajtott végre Szíria ellen, s állítólag megsemmisítette a légierő negyedét. Abból a támadásból a jelek szerint nem tanult Aszad, s elemzők szerint kicsi az esély, hogy a mostani megtorló akció után változna Damaszkusz politikája.","shortLead":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén...","id":"20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170ca4-5249-4776-914f-bb237985634e","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","timestamp":"2018. április. 14. 11:48","title":"Mi változik a szíriai légicsapások után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy Facebook-oldalak működtetőit.","shortLead":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy...","id":"20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30f2d6-6901-4bce-93ee-1358f77ba743","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2018. április. 13. 07:02","title":"Azonosítsa magát! Személyi igazolványt fog kérni a Facebook az oldalak kezelőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fef586-0379-493d-be15-e81d07f5a3cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszállás közben oldalára borult egy műtrágyát szállító helikopter a Békés megyei Körösladány külterületén csütörtök délután. Az eddig hírek szerint senki sem sérült meg, de a helikopter alaposan összetört. A baleset okáról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Felszállás közben oldalára borult egy műtrágyát szállító helikopter a Békés megyei Körösladány külterületén csütörtök...","id":"20180412_romma_tort_egy_helikopter_korosladanynal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96fef586-0379-493d-be15-e81d07f5a3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67675d5-61fc-40b5-bcb4-010c7082ef91","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_romma_tort_egy_helikopter_korosladanynal","timestamp":"2018. április. 12. 20:05","title":"Rommá tört egy helikopter Körösladánynál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]