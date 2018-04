Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A műsorvezető állítólag sok tervét szeretné megvalósítani azután, hogy lekerül a képernyőről. ","shortLead":"A műsorvezető állítólag sok tervét szeretné megvalósítani azután, hogy lekerül a képernyőről. ","id":"20180413_bevasarlokozpontot_epitene_hajdu_peter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e20cc-1852-412c-8166-5e30e07ea195","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_bevasarlokozpontot_epitene_hajdu_peter","timestamp":"2018. április. 13. 08:41","title":"Bevásárlóközpontot építene Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","shortLead":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","id":"20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94fad3c-105e-43a1-beed-b46dddb1b872","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","timestamp":"2018. április. 12. 21:56","title":"Újra szól az opera Németország egyetlen eredeti barokk színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","shortLead":"A szürreális választási baki Marcaliban történt.","id":"20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb61a6-6cca-4252-a557-34b68f7bf5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Ilyen_nincs_buszban_maradt_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szavazat_Somogyban","timestamp":"2018. április. 13. 19:13","title":"Ilyen nincs: buszban maradt pecsét miatt lett érvénytelen 241 szavazat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a kormánnyal, és máris nem a sorosozásról szólt volna a kampány.","shortLead":"Az ellenzéknek annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a kormánnyal, és máris nem a sorosozásról szólt volna...","id":"20180414_Rogan_az_ellenzek_miatt_kellett_Sorossal_kampanyolni_a_tuntetest_is_Sorosek_szervezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a984d1-f309-46c1-b84e-28c95384f98a","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Rogan_az_ellenzek_miatt_kellett_Sorossal_kampanyolni_a_tuntetest_is_Sorosek_szervezik","timestamp":"2018. április. 14. 11:09","title":"Rogán: az ellenzék miatt kellett Sorossal kampányolni, a tüntetést is Sorosék szervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint 1,5 milliárd forintot kell fizetnie Simicska Lajosnak az LMP elnökségi tagjának, Ungár Péternek, ha vinni akarja a héten leállított Magyar Nemzetet – tudta meg a 24.hu.","shortLead":"A hírek szerint 1,5 milliárd forintot kell fizetnie Simicska Lajosnak az LMP elnökségi tagjának, Ungár Péternek, ha...","id":"20180413_Simicska_allitolag_15_milliardot_ker_Ungartol_a_bezart_Magyar_Nemzetert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bb580-5c2c-4008-b7e8-cec12a39f811","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Simicska_allitolag_15_milliardot_ker_Ungartol_a_bezart_Magyar_Nemzetert","timestamp":"2018. április. 13. 18:14","title":"Simicska állítólag 1,5 milliárdot kér Ungártól a bezárt Magyar Nemzetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ae2ff9-8e2a-4cdd-8ec5-7237e37010ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak oly kedves Civil Összefogás Fórum szerint a szombati tüntetés \"a demokrácia és államiságunk ellen\" szerveződik, amelyet hatalomra éhező álszövetségek igyekeznek összehozni. ","shortLead":"A kormánynak oly kedves Civil Összefogás Fórum szerint a szombati tüntetés \"a demokrácia és államiságunk ellen\"...","id":"20180413_A_COF_az_ellenzeki_tuntetesrol_Gyaszfelvonulast_tartanak_a_hatalomra_ehezo_alszovetsegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae2ff9-8e2a-4cdd-8ec5-7237e37010ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfe2ea1-046a-49e1-a5d2-6265d5f2ecb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_COF_az_ellenzeki_tuntetesrol_Gyaszfelvonulast_tartanak_a_hatalomra_ehezo_alszovetsegek","timestamp":"2018. április. 13. 18:33","title":"A Békemenet szervezői gyalázzák az ellenzéki tüntetést: \"Gyászfelvonulást tartanak a hatalomra éhező álszövetségek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen megvalósuló beruházásokat. ","shortLead":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen...","id":"20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d8189-1b56-4505-afb6-50d971063cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","timestamp":"2018. április. 13. 12:02","title":"Olimpia 2032-ben? MOB: országos népszavazás kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon, megnéztük, hogy áll az építkezés. A munkások még dolgoznak, a stadion majdnem kész. Képek és videó a helyszínről.","shortLead":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon...","id":"20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e1209-293d-4dc4-be4a-3cfd3e99e8a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","timestamp":"2018. április. 13. 12:32","title":"Békésen megbújik a fák közt a szilvásváradi lovasstadion, csak azok a reflektorok ne lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]