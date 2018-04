Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten sikeres csípőprotézis-beültetésen esett át.","shortLead":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten...","id":"20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a08053-71f7-4911-9f72-52febe8fc834","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","timestamp":"2018. április. 13. 15:33","title":"Új csípővel tért vissza a 96 éves Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bizonyítékokat viszont nem osztják meg.","shortLead":"A bizonyítékokat viszont nem osztják meg.","id":"20180413_Oroszorszag_pontosan_tudja_ki_hajtotta_vegre_a_sziriai_vegyifegyvertamadast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07d1d3b-5b47-4f4d-bf3b-3caa97837af1","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Oroszorszag_pontosan_tudja_ki_hajtotta_vegre_a_sziriai_vegyifegyvertamadast","timestamp":"2018. április. 13. 17:37","title":"Az oroszok állítják, tudják, ki hajtotta végre a szíriai vegyifegyver-támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent a helyére tesz, így már Washingtonra is súlyos felelősséget rakott a Jugoszláviában, Irakban, Líbiában végrehajtott véres leszámolásért\"- olvasható a Kreml által kiadott közleményben, amelyet az Interfax hírügynökség idéz.","shortLead":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent...","id":"20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fdee2a-63cc-470e-9ee2-bc0a19e0bf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","timestamp":"2018. április. 14. 10:55","title":"Putyin: Ez agresszió, Moszkva összehívja az ENSZ BT rendkívüli ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar dzsesszgitáros 68 éves volt. ","shortLead":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar...","id":"20180413_Meghalt_Babos_Gyula","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d233f59-83f7-4b9f-9c17-d22770babe62","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Meghalt_Babos_Gyula","timestamp":"2018. április. 13. 18:44","title":"Meghalt Babos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés több járat, az M3-as metrópótló, valamint a 2-es metró közlekedését is érinti. ","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés...","id":"20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec3020-117a-42ef-a0ad-1f812f5fecc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","timestamp":"2018. április. 13. 19:24","title":"Erről tudjon: változik a közlekedés a szombati tüntetés miatt, a 2-es metró is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár Péter hetilapjának listázását, amely az egyetem kollégáit is érinti.","shortLead":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár...","id":"20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250db541-6fe1-41dc-afd5-713b8cecfbb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","timestamp":"2018. április. 13. 14:03","title":"A Corvinus egy komplett tanszéke is elítéli a Figyelő listázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","shortLead":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","id":"20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233db8-8064-4375-b00d-11b74d78572e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 14. 17:48","title":"Szatmáry aggódhatott, de ő maradt a nyertes a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]