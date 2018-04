Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és az óév bűnei lemosásának jelképeként. Az viszont nincs \"szabályozva\", hogy a vizet ebben az esetben milyen módon fröcskölhetik a másikra az ünneplők, úgyhogy ismét előkerültek a vízipisztolyok és a vízibombák is, egy pont után pedig az elefántok is beszálltak az ünneplésbe. ","shortLead":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és...","id":"20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b3bc1f-724d-4911-a984-546016e2c0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","timestamp":"2018. április. 13. 15:37","title":"Fotók: Thaiföldön gigászi vízipisztolycsatával ünnepelték meg az újévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg vannak számlálva.","shortLead":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg...","id":"20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898c239-de6b-4fe7-92c8-a48991a206d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 15. 10:14","title":"R.I.P.: lemondott a Google a Pixel telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak nincs különleges oka, és nem tudna újat nyújtani, csak rombolná a piacot. Az RTL Klub két régi húzóműsorát sem akarják másik csatornára költöztetni. ","shortLead":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak...","id":"20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88c5d99-05e1-4684-8d54-24ff96aa95e5","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","timestamp":"2018. április. 13. 13:41","title":"Kolosi Péter: A Fal lemásolása tisztességtelen volt, és rombolja a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7c0cc5-0a98-4092-9c62-ec4e66c68358","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Hogyha semmilyen botránynak nincs semmilyen azonnali következménye (amelynek már a töredékéért kormányok buknának szerte a régiónkban), akkor a hatalomnak nem kell félnie tőlünk, munkaadóiktól. Vélemény.","shortLead":"Hogyha semmilyen botránynak nincs semmilyen azonnali következménye (amelynek már a töredékéért kormányok buknának...","id":"20180413_Seres_A_nyilvanossag_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd7c0cc5-0a98-4092-9c62-ec4e66c68358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3eaa6d3-1962-4216-8289-5c9da0bced06","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Seres_A_nyilvanossag_vege","timestamp":"2018. április. 13. 12:30","title":"Seres: A nyilvánosság vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár Péter hetilapjának listázását, amely az egyetem kollégáit is érinti.","shortLead":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár...","id":"20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250db541-6fe1-41dc-afd5-713b8cecfbb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","timestamp":"2018. április. 13. 14:03","title":"A Corvinus egy komplett tanszéke is elítéli a Figyelő listázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c408955-5355-4c6d-b9dc-9eda5a3a4fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dubajban különösen fontosnak bizonyul a közlekedés a csúcstechnológiai törekvések szempontjából. Ennek egyik újdonsága az intelligens rendszámtábla, amelynek tesztjei májusban kezdődnek.","shortLead":"Dubajban különösen fontosnak bizonyul a közlekedés a csúcstechnológiai törekvések szempontjából. Ennek egyik újdonsága...","id":"20180413_intelligens_rendszamtablakkal_kiserleteznek_dubajban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c408955-5355-4c6d-b9dc-9eda5a3a4fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea44853-4db2-4ee4-9c57-4279bd7d17f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_intelligens_rendszamtablakkal_kiserleteznek_dubajban","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Jól jöhet a karambolnál: intelligens rendszámtáblákkal kísérleteznek Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas a tömeg a szombati tüntetésen.","shortLead":"Hatalmas a tömeg a szombati tüntetésen.","id":"20180414_40_perc_opera_oktogon_szombat_tuntetes_tomeg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852c52c9-6227-4844-a4ec-65b90a96b1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_40_perc_opera_oktogon_szombat_tuntetes_tomeg","timestamp":"2018. április. 14. 17:58","title":"40 percig tartott átmenni a tömegen az Oktogontól az Operáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]