Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.

Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Terjedelmes Facebook-posztban fejtette ki a véleményét szombati ügyével, pártjával és jövőjével kapcsolatban Sallai R. Benedek, az LMP távozó politikusa. Sallai szombaton Kassai Dániel ügyének tárgyalása közben lökte fel székével politikustársát, Hadházy Ákost, aki eszméletét vesztette. Néhány órával később a politikus ezért elnézést kért, ám azt is közölte – szintén egy Facebook-posztban –, hogy nem ütötte meg, Hadházy szerinte a „hattyú halála” színdarabot játszotta el. Ez a véleménye az újabb poszt tanúsága szerint sem változott.

Van aki azt állítja: vége a politikai karrieremnek. Tényleg azt hiszi bárki, hogy ez érdekel? Karrier? Mi a fenét jelent ez a szó? Nekem semmit, az bizonyos.

Egy éve jelentettem be a visszavonulást, mert tudtam, hogy ezzel a képmutató, álszent, manipulátor világgal nincs dolgom. Semmi. Hadházy játssza a felrúgott focistát, majd délután már tüntetésen tetszeleg, mert mit számít neki bármi, ha szerepelhet?” - írja.

Szerinte a „politikai közéletet uralják az érték nélküli primadonnák, valós ügyeket nem képviselő exhibicionisták és jól tudom: nem tartozom közéjük, nincs köztük helyem”.

Hozzáteszi azonban azt is, hogy az LMP nem így indult. „Ha a felszínre utat is törnek maguknak a széldettik és hadházyk, ettől még továbbra is egy halom jó ember van ebben a közösségben, mi tagadás: András távozása óta kissé háttérbe szorítva” - utalt Schiffer András volt pártelnökre, aki 2016-ban vonult vissza.

Mondjak le? Lépjek ki? Dehogy teszem! Fel sem merül, zárjanak ki, vagy csináljanak amit akarnak, de Hadházy Ákost nem ütöttem meg, és felháborodásom pedig jogos volt, mert hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t és annak minden alapelvét

- fogalmaz Sallai, aki Hadházyn a megjátszott színdarabot, Szél Bernadetten pedig „a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést” kéri számon.

"Mókás hely ez a politikai közélet, négy év aktív képviselőség után békével a szívemben térek haza, belátva: nem az énfajtámnak való ez. A túzokok nem hazudnak, a puszta nem képmutató, a rétek nem álszentek. A Berettyó lassú folyással folyik, a barna rétihéják lebegnek a mező felett, a réti fülesbaglyok lidércként imbolyognak, és innen, ahonnan most e sorokat írom, messze van Hadházy, Orbán, Gyurcsány a főváros, és csak a remény van, négy gyermek apjaként: hogy lehet más a politika - fejezi be a túzokdürgést is leíró posztot Sallai R. Benedek.