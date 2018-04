Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén lévő területek ellen – az USA légicsapásokat hajtott végre Szíria ellen, s állítólag megsemmisítette a légierő negyedét. Abból a támadásból a jelek szerint nem tanult Aszad, s elemzők szerint kicsi az esély, hogy a mostani megtorló akció után változna Damaszkusz politikája.","shortLead":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén...","id":"20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170ca4-5249-4776-914f-bb237985634e","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","timestamp":"2018. április. 14. 11:48","title":"Mi változik a szíriai légicsapások után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelműen állást foglaltak. ","shortLead":"Egyértelműen állást foglaltak. ","id":"20180413_elitelte_a_figyelo_listazasat_az_egyesult_allamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341bc311-9071-44a3-ad74-cff1ea7fe81a","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_elitelte_a_figyelo_listazasat_az_egyesult_allamok","timestamp":"2018. április. 13. 13:11","title":"Elítélte a Figyelő listázását az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A cifra mondások napjait éljük, ki örömében, ki dühében, ki bosszantásként, ki lemondással ereszt el egymás után ilyeneket. Ne gondoljuk azonban, hogy ez tipikus magyar szokás. És azt sem, hogy különösen jók lennének ebben. Az igazság az, hogy régen ezt is jobban csinálták.","shortLead":"A cifra mondások napjait éljük, ki örömében, ki dühében, ki bosszantásként, ki lemondással ereszt el egymás után...","id":"20180413_Karomkodunk_tehat_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c998459-f27d-46b0-ab8a-b2fab5518878","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Karomkodunk_tehat_vagyunk","timestamp":"2018. április. 13. 20:00","title":"Káromkodunk, tehát vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","shortLead":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","id":"20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25acf9e-8a86-4d39-a5e6-b6865558db12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","timestamp":"2018. április. 14. 13:01","title":"Szép is, jó is a HomePod, csak épp nem veszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak nincs különleges oka, és nem tudna újat nyújtani, csak rombolná a piacot. Az RTL Klub két régi húzóműsorát sem akarják másik csatornára költöztetni. ","shortLead":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak...","id":"20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88c5d99-05e1-4684-8d54-24ff96aa95e5","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","timestamp":"2018. április. 13. 13:41","title":"Kolosi Péter: A Fal lemásolása tisztességtelen volt, és rombolja a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","shortLead":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","id":"20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a962ce-061a-4f5a-b1c0-7d37692103d6","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","timestamp":"2018. április. 14. 11:51","title":"Húsz percig hagytak a pályán feküdni lábszártöréssel egy 16 éves focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar dzsesszgitáros 68 éves volt. ","shortLead":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar...","id":"20180413_Meghalt_Babos_Gyula","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d233f59-83f7-4b9f-9c17-d22770babe62","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Meghalt_Babos_Gyula","timestamp":"2018. április. 13. 18:44","title":"Meghalt Babos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat újítanak fel rászoruló emberek számára, például közműhozzáféréssel teszik komfortosabbá az egykori lakókocsikat.","shortLead":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat...","id":"20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a898ef1-dd9a-4619-914b-8decacb54502","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 18:26","title":"Mobilházakat adnak lakhatási szegénységben élők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]