[{"available":true,"c_guid":"2daf48cb-f753-4bda-bae9-5136be4537cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.","shortLead":"Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.","id":"20180414_mercedes_maybach_kina_pekingi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2daf48cb-f753-4bda-bae9-5136be4537cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae60-151b-4173-94fe-ec1405f62cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_mercedes_maybach_kina_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 14. 08:31","title":"Ilyen autóban utazhatnak majd a kínai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4170eebf-7fb3-4924-aa6e-6a73a0d5d158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újabb vásárlást zárt le az Appeninn, amely a régió meghatározó ingatlankezelője akar lenni.","shortLead":"Újabb vásárlást zárt le az Appeninn, amely a régió meghatározó ingatlankezelője akar lenni.","id":"20180413_Viszik_Meszaros_Lorincek_a_Sparuzleteket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4170eebf-7fb3-4924-aa6e-6a73a0d5d158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e591cd77-f279-418c-a6c1-0d8fb5b8e229","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_Viszik_Meszaros_Lorincek_a_Sparuzleteket","timestamp":"2018. április. 13. 10:57","title":"Viszik Mészáros Lőrincék a Spar-üzleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","shortLead":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","id":"20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bef543-9f6e-45a8-8491-6c2b143ceabe","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"Csárdi kicsit aggódhatott, most már biztos a mandátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Demokrácia nem négyévente van. Vélemény.","id":"20180413_balavany_ezert_megyek_el_a_szombati_tuntetesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca7f62-e717-4451-901d-7af4c17065dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_balavany_ezert_megyek_el_a_szombati_tuntetesre","timestamp":"2018. április. 13. 17:51","title":"Balavány: Ezért megyek el a szombati tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8e1dad-0639-48b9-8bcd-495f0cd7c67a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legújabb amerikai izom-terepest, megérkezett az eddigi legdurvább Jeep Grand Cherokee.","shortLead":"Mutatjuk a legújabb amerikai izom-terepest, megérkezett az eddigi legdurvább Jeep Grand Cherokee.","id":"20180413_850_loero_jeep_izomkolosszus_terepjaro_tuning_grand_cherokee_amerikai_auto_v8_motor_hennessey","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8e1dad-0639-48b9-8bcd-495f0cd7c67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9d676f-9118-40a2-890d-5b2a42cdb530","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_850_loero_jeep_izomkolosszus_terepjaro_tuning_grand_cherokee_amerikai_auto_v8_motor_hennessey","timestamp":"2018. április. 13. 11:28","title":"Falbontáshoz és hegyek elhúzásához: itt a 850 lóerős Jeep izomkolosszus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a kormánnyal, és máris nem a sorosozásról szólt volna a kampány.","shortLead":"Az ellenzéknek annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a kormánnyal, és máris nem a sorosozásról szólt volna...","id":"20180414_Rogan_az_ellenzek_miatt_kellett_Sorossal_kampanyolni_a_tuntetest_is_Sorosek_szervezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a984d1-f309-46c1-b84e-28c95384f98a","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Rogan_az_ellenzek_miatt_kellett_Sorossal_kampanyolni_a_tuntetest_is_Sorosek_szervezik","timestamp":"2018. április. 14. 11:09","title":"Rogán: az ellenzék miatt kellett Sorossal kampányolni, a tüntetést is Sorosék szervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]