Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","shortLead":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","id":"20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cf8670-edd2-462f-8dde-c216bf15434a","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","timestamp":"2018. április. 15. 08:05","title":"Tóta W.: Izzik a tűz, de ki szítsa, ma nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"\"Derűs és harmonikus\" közösségi teret akarnak létrehozni a 392 millió felhasználóval rendelkező Weibo üzemeltetői. Az erőszakos tartalmak mellett tiltólistára tették a melegeket is.","shortLead":"\"Derűs és harmonikus\" közösségi teret akarnak létrehozni a 392 millió felhasználóval rendelkező Weibo üzemeltetői...","id":"20180414_Letiltja_a_kinai_Facebook_a_meleg_tartalmakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60af6d-4e8e-4b4c-b73a-f7bd8c52beb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_Letiltja_a_kinai_Facebook_a_meleg_tartalmakat","timestamp":"2018. április. 14. 14:37","title":"Letiltja a kínai Facebook a meleg tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San Franciscóból. A város illetékesei azt mondják, csak szabályozni szeretnének, mert túl sok az itt-ott elhagyott bérroller.","shortLead":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San...","id":"20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209dd9bd-fbc0-4d0a-9034-62b69d302ce6","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","timestamp":"2018. április. 14. 14:47","title":"Az ex-Uberes attól tart, kitiltják San Franciscóból a cégét a szanaszét hagyott rollerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és rendelkezésünkre bocsátott egy közte és az uniós vizsgálók közt zajló levelezést.","shortLead":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és...","id":"20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b51ec-c31d-4d59-8589-2bd21bdfc0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Tiborcz István elküldte a hvg.hu-nak az OLAF neki írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A cifra mondások napjait éljük, ki örömében, ki dühében, ki bosszantásként, ki lemondással ereszt el egymás után ilyeneket. Ne gondoljuk azonban, hogy ez tipikus magyar szokás. És azt sem, hogy különösen jók lennének ebben. Az igazság az, hogy régen ezt is jobban csinálták.","shortLead":"A cifra mondások napjait éljük, ki örömében, ki dühében, ki bosszantásként, ki lemondással ereszt el egymás után...","id":"20180413_Karomkodunk_tehat_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c998459-f27d-46b0-ab8a-b2fab5518878","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Karomkodunk_tehat_vagyunk","timestamp":"2018. április. 13. 20:00","title":"Káromkodunk, tehát vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","shortLead":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","id":"20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff6a0cb-1fde-48b3-9f89-5420a39140e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","timestamp":"2018. április. 14. 19:15","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Miskolc vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3748dac-5db9-4ea4-ab31-a2cce0129229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom alapítója Facebookon, egy videóban volt kénytelen megcáfolni a fideszes média híreszteléseit, miszerint erőszakos rendbontásra készül a szombati tüntetésen. ","shortLead":"Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom alapítója Facebookon, egy videóban volt kénytelen megcáfolni a fideszes média...","id":"20180413_Gulyas_Marton_videoban_uzent_nem_hivtam_be_Soros_rohamosztagosait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3748dac-5db9-4ea4-ab31-a2cce0129229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc52bcd2-5a35-4158-a385-4d3dcd82c4ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Gulyas_Marton_videoban_uzent_nem_hivtam_be_Soros_rohamosztagosait","timestamp":"2018. április. 13. 17:57","title":"Gulyás Márton videóban üzent: Nem hívtam be Soros rohamosztagosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]