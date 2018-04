Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyen Oroszország és az Egyesült Államok szócsatát folytatott az esetleges Szíria elleni légicsapások kapcsán.","shortLead":"António Guterres ENSZ-főtitkár \"felelős cselekedetre\" szólította fel az országokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának...","id":"20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c8b79-4949-4d04-a1a3-3826f9d9e59a","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Visszateroben_a_hideghaboru__allitja_az_ENSZ_fotitkara","timestamp":"2018. április. 13. 21:57","title":"Visszatérőben a hidegháború - állítja az ENSZ főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki a takarításhoz, valaki beszélgetőtérsként, valaki pedig a házőrzéshez.","shortLead":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki...","id":"20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33a9190-cee4-4b27-a78a-eacf0e654ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","timestamp":"2018. április. 15. 08:03","title":"4-ből 1 magyar tart a robotoktól, de a takarítást azért rájuk bíznák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","shortLead":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","id":"20180414_Meghalt_Milos_Forman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e06469c-5ce0-4a0e-8228-e4c2cc842d68","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Meghalt_Milos_Forman","timestamp":"2018. április. 14. 08:43","title":"Meghalt Milos Forman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra. Igaz, nem egyforma eszközökkel.","shortLead":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra...","id":"20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f116dd3-b982-47c3-a468-3c7299f645f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","timestamp":"2018. április. 14. 15:57","title":"Amazon-Walmart-párbaj: kié lesz az indiai netes kereskedelmi piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08e90d-c337-4dcc-98a3-c04323952531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a parlament összetétele alig módosul, minden képviselő új telefont és laptopot kap, összesen egymilliárd forint értékben. Az érintettek arra hivatkoznak: a technológia fejlődése miatt kell cserélni.","shortLead":"Bár a parlament összetétele alig módosul, minden képviselő új telefont és laptopot kap, összesen egymilliárd forint...","id":"20180413_Egymilliardert_kapnak_uj_telefonokat_es_laptopokat_a_kepviselok_mert_szerintuk_haladni_kell_a_korral","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b08e90d-c337-4dcc-98a3-c04323952531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626d64a5-7a7e-44fe-b397-e9291fdfd76c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Egymilliardert_kapnak_uj_telefonokat_es_laptopokat_a_kepviselok_mert_szerintuk_haladni_kell_a_korral","timestamp":"2018. április. 13. 20:24","title":"Egymilliárdért kapnak új telefonokat és laptopokat a képviselők, mert szerintük haladni kell a korral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a kormánnyal, és máris nem a sorosozásról szólt volna a kampány.","shortLead":"Az ellenzéknek annyi lett volna a dolga, hogy egyetértsen a kormánnyal, és máris nem a sorosozásról szólt volna...","id":"20180414_Rogan_az_ellenzek_miatt_kellett_Sorossal_kampanyolni_a_tuntetest_is_Sorosek_szervezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a984d1-f309-46c1-b84e-28c95384f98a","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Rogan_az_ellenzek_miatt_kellett_Sorossal_kampanyolni_a_tuntetest_is_Sorosek_szervezik","timestamp":"2018. április. 14. 11:09","title":"Rogán: az ellenzék miatt kellett Sorossal kampányolni, a tüntetést is Sorosék szervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53456f78-9dfb-4e6b-beca-9d23415ded8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindennek elmondja jövő héten megjelenő könyvében Donald Trump amerikai elnököt James Comey, tavaly leváltott FBI-igazgató. A keresetlen szavakkal fogalmazó Twitter-bajnok Trump sem maradt sokáig adós, ő egyebek mellett mocskos alaknak és tehetségtelen senkinek nevezte Comeyt.","shortLead":"Mindennek elmondja jövő héten megjelenő könyvében Donald Trump amerikai elnököt James Comey, tavaly leváltott...","id":"20180413_Mocskos_alak_egoista_hazudozo__rendesen_egymasnak_ment_Trump_es_Comey_a_levaltott_FBIigazgato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53456f78-9dfb-4e6b-beca-9d23415ded8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ff3dc1-b84a-4f84-a22b-fd0748bf6af8","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Mocskos_alak_egoista_hazudozo__rendesen_egymasnak_ment_Trump_es_Comey_a_levaltott_FBIigazgato","timestamp":"2018. április. 13. 16:25","title":"Mocskos alak, egoista hazudozó – rendesen egymásnak ment Trump és Comey, a leváltott FBI-igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]