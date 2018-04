Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát vasárnap, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett fináléban.\r

\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged...","id":"20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d561cde-5c80-4144-912b-c094eef86bc0","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 15. 19:38","title":"Ismét a Veszprém nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","shortLead":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","id":"20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c53fd11-abe3-4447-a601-cb60ee4f9d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","timestamp":"2018. április. 16. 09:51","title":"Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36968eca-5a5e-40c9-afb5-a6a4dec27ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"James Comey egy interjúban egyebek mellett azt állította, hogy Trump úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról. ","shortLead":"James Comey egy interjúban egyebek mellett azt állította, hogy Trump úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról. ","id":"20180416_trump_moralisan_alkalmatlan_az_elnoksegre_a_kirugott_fbi_igazgato_szerint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36968eca-5a5e-40c9-afb5-a6a4dec27ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c19677f-d941-44dd-a5a5-d0241e6dacab","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_trump_moralisan_alkalmatlan_az_elnoksegre_a_kirugott_fbi_igazgato_szerint","timestamp":"2018. április. 16. 06:19","title":"Trump morálisan alkalmatlan az elnökségre a kirúgott FBI-igazgató szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San Franciscóból. A város illetékesei azt mondják, csak szabályozni szeretnének, mert túl sok az itt-ott elhagyott bérroller.","shortLead":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San...","id":"20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209dd9bd-fbc0-4d0a-9034-62b69d302ce6","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","timestamp":"2018. április. 14. 14:47","title":"Az ex-Uberes attól tart, kitiltják San Franciscóból a cégét a szanaszét hagyott rollerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Özönlenek az emberek.","shortLead":"Özönlenek az emberek.","id":"20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacef12c-c22f-49f1-9f22-986ced5b7a13","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:22","title":"A szervezők szerint jóval több mint 100 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]