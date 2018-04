Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében\". Most interjút is adott erről.","shortLead":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és...","id":"20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea53118-44b0-4019-88c4-4910e482801e","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Budafoki fideszes: Meg kell szabadulni a Fidesz sötét oldalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43912026-59e6-42b7-978c-8b0c6cf753cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár vasárnap éjszaka mindössze 1359 szavazattal vezetett, megőrizte nyerő pozícióját a fideszes jelölt előtt.","shortLead":"Bár vasárnap éjszaka mindössze 1359 szavazattal vezetett, megőrizte nyerő pozícióját a fideszes jelölt előtt.","id":"20180414_A_jobbikos_Pinter_maradt_a_befuto_Dunaujvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43912026-59e6-42b7-978c-8b0c6cf753cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c330d14d-3671-429e-9707-c99536a4b4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_jobbikos_Pinter_maradt_a_befuto_Dunaujvarosban","timestamp":"2018. április. 14. 21:37","title":"A jobbikos Pintér maradt a befutó Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása. Egyéni körzetben nem fordult az eredmény. 3 százalék fölött a Momentum.","shortLead":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása...","id":"20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0f37b2-9858-4775-b5ac-b20d39b1a42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"Egy mandátum átcsúszott a Fidesztől a Jobbikhoz, épp megvan a kétharmad - ilyen lesz az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogtak egy férfit, aki először autójával megpróbált elmenekülni a rendőri ellenőrzés elől Tinnyén. Lelécelés közben több közúti balesetet is okozott.","shortLead":"Elfogtak egy férfit, aki először autójával megpróbált elmenekülni a rendőri ellenőrzés elől Tinnyén. Lelécelés közben...","id":"20180416_Tortzuzott_mikozben_menekult_a_rendorok_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0148bb5-6f4e-4e0c-a13b-7bf3b5c224af","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Tortzuzott_mikozben_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2018. április. 16. 15:47","title":"Hatalmas galibát okozott, miközben megpróbált eliszkolni a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f405db7d-08a1-452a-ba1b-1402b1ec76d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet pusztán pszichológus szakvéleményére alapozva, tesztekkel megállapítani egy menedékkérő nemi identitását, ezért új eljárást kell lefolytatni egy nigériai menedékkérő ügyében, akit a Magyar Helsinki Bizottság képvisel.\r

\r

","shortLead":"Nem lehet pusztán pszichológus szakvéleményére alapozva, tesztekkel megállapítani egy menedékkérő nemi identitását...","id":"20180416_A_Helsinki_elerte_hogy_a_birosag_nem_hasznalhatja_a_melegtesztet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f405db7d-08a1-452a-ba1b-1402b1ec76d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d60dab-9df8-48bd-b0c6-24352262d7e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Helsinki_elerte_hogy_a_birosag_nem_hasznalhatja_a_melegtesztet","timestamp":"2018. április. 16. 13:29","title":"A Helsinki elérte, hogy a bíróság nem használhatja a melegtesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","shortLead":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","id":"20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dc6d1c-a30b-4dc6-8aa5-07b02482e540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","timestamp":"2018. április. 16. 13:20","title":"A külföldi befektetőket nem érdeklik a magyar közállapotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal azután, hogy a Google bejelentette, teljesen megújuló energiákat használ, hasonlóképp nyilatkozott az Apple is.","shortLead":"Napokkal azután, hogy a Google bejelentette, teljesen megújuló energiákat használ, hasonlóképp nyilatkozott az Apple is.","id":"20180415_apple_bejelentes_szazszazalekosan_megujulo_energiat_hasznalnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07522a25-3a88-48d8-8c13-b2bb2cf22bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_apple_bejelentes_szazszazalekosan_megujulo_energiat_hasznalnak","timestamp":"2018. április. 15. 15:12","title":"Százszázalékosan megújuló energiára váltott át az Apple, de van itt egy kis bibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]