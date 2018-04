Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő függetlenségpárti politikai vezetők szabadon bocsátását követeljék. ","shortLead":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő...","id":"20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18c8a1-7207-49ef-b704-729b7821c4b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","timestamp":"2018. április. 15. 16:20","title":"Óriási tüntetés a szabadságért Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","id":"20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41db802d-d43b-4a21-9358-571478b9a5d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","timestamp":"2018. április. 16. 07:48","title":"Elfogták a nagykanizsai cserbenhagyót – anyát és gyermekét ütötte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb alagutat. A járatot támadók becsempészésére használták volna. \r

","shortLead":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb...","id":"20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15cbe3-bd2c-44e6-83e2-e50d0b8da524","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","timestamp":"2018. április. 15. 14:49","title":"Izrael lerombolta a legnagyobb gázai titkos alagutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami eddig sem volt rossz: a német technikát. Mindezzel akár a Seat legnépszerűbb tagja lehet az Arona.","shortLead":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami...","id":"20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c5ef9-be63-4d98-9854-3bca528fcf80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Bejöhet, mint Banderas - teszteltük a Seat Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]