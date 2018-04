Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kedvezményes áfakulccsal kapcsolatos döntés teljesen átszabhatja az újlakáspiacot, de sokak jövőjét befolyásolja majd az új, bontásokat is tervező panelprogram, illetve a csok és a bérlakáspolitika is.","shortLead":"A kedvezményes áfakulccsal kapcsolatos döntés teljesen átszabhatja az újlakáspiacot, de sokak jövőjét befolyásolja majd...","id":"20180416_Ezt_teheti_a_ketharmad_az_ingatlanpiaccal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7d5d02-a354-40f0-9d1a-2d94000c7fab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ezt_teheti_a_ketharmad_az_ingatlanpiaccal","timestamp":"2018. április. 16. 11:30","title":"Ezt teheti a kétharmad az ingatlanpiaccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47ffce2-5679-4235-82c2-3e6c1cc0bbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártigazgató javaslattal él majd az elnökség felé.","shortLead":"A pártigazgató javaslattal él majd az elnökség felé.","id":"20180414_Elkaptuk_a_tuntetesen_a_Jobbik_partigazgatojat__mive_alakul_a_part_egy_ilyen_tuntetes_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f47ffce2-5679-4235-82c2-3e6c1cc0bbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8406d1-09c0-443f-b8c4-a01a0356d2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Elkaptuk_a_tuntetesen_a_Jobbik_partigazgatojat__mive_alakul_a_part_egy_ilyen_tuntetes_utan","timestamp":"2018. április. 14. 20:31","title":"Elkaptuk a tüntetésen a Jobbik pártigazgatóját - mivé alakul a párt egy ilyen tüntetés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","shortLead":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","id":"20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a320a8e-b977-4cdf-86a0-84c7ec843ca3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","timestamp":"2018. április. 15. 11:27","title":"Ma nincs tüntetés, viszont van futóverseny a fővárosban, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","shortLead":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","id":"20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233db8-8064-4375-b00d-11b74d78572e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 14. 17:48","title":"Szatmáry aggódhatott, de ő maradt a nyertes a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami eddig sem volt rossz: a német technikát. Mindezzel akár a Seat legnépszerűbb tagja lehet az Arona.","shortLead":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami...","id":"20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c5ef9-be63-4d98-9854-3bca528fcf80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Bejöhet, mint Banderas - teszteltük a Seat Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti Eurocenterben és a Váci úti Duna Plazában. A rögtönzött ügyfélfogadási helyeken a NAV munkatársai a bevallással kapcsolatos teendőkben segítenek. ","shortLead":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti...","id":"20180416_Plazazik_a_NAV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81f766-9f66-4e8a-9a1b-9f9cf5d879ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180416_Plazazik_a_NAV","timestamp":"2018. április. 16. 11:08","title":"Plázázik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","shortLead":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","id":"20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c295069d-db61-4c72-a8f5-31b66931516d","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","timestamp":"2018. április. 15. 13:25","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]