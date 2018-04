Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául szolgáló, Sárfészek című regény írója, Hillary Jordan. Interjú.","shortLead":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául...","id":"201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56654f9-e636-4634-ab6d-a984598164b4","keywords":null,"link":"/kultura/201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","timestamp":"2018. április. 15. 20:00","title":"\"Csak úgy javíthatunk a rasszizmuson, ha kibeszéljük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f","c_author":"Egyed László","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5da82d-3bcc-49b3-9f89-d835a663b007","keywords":null,"link":"/tudomany/201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","timestamp":"2018. április. 15. 18:30","title":"Ismerje meg a grafént: ez a XXI. század csodaanyaga, ami (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe, miután az idegenbeli 26-20-as sikert követően a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján 30-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe...","id":"20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44bfd8-39f2-4aa5-9fb5-2c8001e22e61","keywords":null,"link":"/sport/20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"A győri kézis lányok ott vannak a BL-ben a legjobb négy között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","shortLead":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","id":"20180415_volanbusz_ablak_viz_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575d28e-a93d-4550-b3e7-71eb4b6cd7db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_volanbusz_ablak_viz_video","timestamp":"2018. április. 15. 16:21","title":"Világszenzáció a Volánbusznál: lassan akvárium is lehetne a busz ablaka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak most kezdődik a magánegészségügy igazi konjunktúrája.","shortLead":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak...","id":"201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e87e642-3513-4d88-98c4-16a8e0f2e568","keywords":null,"link":"/kkv/201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","timestamp":"2018. április. 15. 12:30","title":"Most kezd kiderülni, hogy valójában mekkora üzlet is az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","id":"20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41db802d-d43b-4a21-9358-571478b9a5d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","timestamp":"2018. április. 16. 07:48","title":"Elfogták a nagykanizsai cserbenhagyót – anyát és gyermekét ütötte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]