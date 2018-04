Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A cég milliárdokat költött alapító-vezetője, Mark Zuckerberg személyes biztonságára.","shortLead":"A cég milliárdokat költött alapító-vezetője, Mark Zuckerberg személyes biztonságára.","id":"20180415_Ennyit_lehetett_tavaly_keresni_a_Facebooknal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093c2523-8b99-41e1-95a9-95d47389db85","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Ennyit_lehetett_tavaly_keresni_a_Facebooknal","timestamp":"2018. április. 15. 10:42","title":"Ennyit lehetett tavaly keresni a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független Mellár mandátuma is az.","shortLead":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független...","id":"20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2f869c-a072-400f-abcd-c9835f6d6f72","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"A független Mellár Tamás is megnyugodhat, nem fordult az eredmény Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447412b7-1b32-4c20-b96b-fd6ffd599348","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A testvérpár minden filmjét közösen jegyezte.","shortLead":"A testvérpár minden filmjét közösen jegyezte.","id":"20180415_Meghalt_Vittorio_Taviani_a_legendas_rendezopar_idosebb_tagja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447412b7-1b32-4c20-b96b-fd6ffd599348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0645c0b-b39b-4007-9f1e-75018e8315ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180415_Meghalt_Vittorio_Taviani_a_legendas_rendezopar_idosebb_tagja","timestamp":"2018. április. 15. 14:46","title":"Meghalt Vittorio Taviani, a legendás rendezőpár idősebb tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően, hogy a nyugati hatalmak a hét végén Szíria elleni légicsapásokkal torolták meg, hogy a damaszkuszi rezsim állítólag vegyi fegyvereket vetett be a felkelők kezén lévő területek lakossága ellen. \r

","shortLead":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően...","id":"20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020d13-57bc-4c18-b150-b72bc56f4348","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:40","title":"Oroszország álhírhadjáratot indított Nagy-Britannia és az USA ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","shortLead":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","id":"20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d50465-8db8-42b5-a734-146163d8015a","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","timestamp":"2018. április. 15. 10:11","title":"Látványos versenyen nyert Ricciardo a Forma-1 kínai nagydíján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]