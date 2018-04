Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d277e9c-7e54-4d19-bd9e-f0993dcfa84e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","timestamp":"2018. április. 14. 18:27","title":"Itt a Kossuth téri tüntetés szónokainak névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","shortLead":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","id":"20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571771a9-4a50-4866-b25c-9f0d5c5821ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","timestamp":"2018. április. 15. 12:05","title":"Kárt okozott önnek a NAV? Beperelheti a hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968db890-6c35-4258-98bb-5472656ad6df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Ádám megszerezte első gólját az olasz labdarúgó-bajnokságban: a Bologna középpályása a 32. forduló vasárnapi játéknapján a Verona 2-0-ás legyőzését biztosította be.","shortLead":"Nagy Ádám megszerezte első gólját az olasz labdarúgó-bajnokságban: a Bologna középpályása a 32. forduló vasárnapi...","id":"20180416_nagy_adam_gol_bologna_verona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968db890-6c35-4258-98bb-5472656ad6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c067787-7484-4294-a078-8be0ec4952ff","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagy_adam_gol_bologna_verona","timestamp":"2018. április. 16. 11:48","title":"Első gólját lőtte a Bolognában Nagy Ádám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","shortLead":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","id":"20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37a9415-7bb7-4b81-be99-f34d296cc4a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","timestamp":"2018. április. 15. 10:16","title":"Ez a legújabb Lamborghini: két kereke van pedálokkal és elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául szolgáló, Sárfészek című regény írója, Hillary Jordan. Interjú.","shortLead":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául...","id":"201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56654f9-e636-4634-ab6d-a984598164b4","keywords":null,"link":"/kultura/201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","timestamp":"2018. április. 15. 20:00","title":"\"Csak úgy javíthatunk a rasszizmuson, ha kibeszéljük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is sejtjük, de a bátorság és a megértés megvan bennünk.","shortLead":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is...","id":"20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adef6f-99d8-4e8c-9d5e-35ba60684396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","timestamp":"2018. április. 15. 20:15","title":"Így tudunk segíteni a traumát átélteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]