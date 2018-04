Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17eb6aa5-2bab-4042-a523-e4f6cca8afc5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Régészeti stratégiát alkot és új régészeti intézetet alapít a kormány. Ismét fellendül a politikai célú múltépítés?","shortLead":"Régészeti stratégiát alkot és új régészeti intézetet alapít a kormány. Ismét fellendül a politikai célú múltépítés?","id":"201815__laszlo_gyula_intezet__regeszet__lezsakbiznisz__talalt_penz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17eb6aa5-2bab-4042-a523-e4f6cca8afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328f7232-041a-41da-bbca-7cbf26c353d6","keywords":null,"link":"/kultura/201815__laszlo_gyula_intezet__regeszet__lezsakbiznisz__talalt_penz","timestamp":"2018. április. 15. 16:00","title":"Lezsák Sándor játszótere lehet az új régészeti intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36e7dc-1614-4949-a304-36b5ac90cdd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és nyertes óbudai képviselője közölte, segítenek az aláírásgyűjtésben. ","shortLead":"Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és nyertes óbudai képviselője közölte, segítenek az aláírásgyűjtésben. ","id":"20180416_A_Parbeszed_is_beleall_a_mobilgatas_nepszavazasba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b36e7dc-1614-4949-a304-36b5ac90cdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b5b17-4ec4-4a70-a8d2-229526b794d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Parbeszed_is_beleall_a_mobilgatas_nepszavazasba","timestamp":"2018. április. 16. 15:39","title":"A Párbeszéd is beleáll a mobilgátas népszavazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d277e9c-7e54-4d19-bd9e-f0993dcfa84e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","timestamp":"2018. április. 14. 18:27","title":"Itt a Kossuth téri tüntetés szónokainak névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor lemondott a centrális erőtérről, amikor a választási kampányban kétosztatúvá tette a politikát: vagy ő, vagy Soros. A lehengerlő kétharmad után az ellenzéki szavazók találták meg egymást minden korábbi ideológiai határon túl. A szombat esti tömeg rossz hír a Fidesznek, és talán még rosszabb az ökölharcba süllyedő ellenzéknek. A helyzetet az sem könnyíti, hogy a tüntetés szervezői irreális célt tűztek ki maguk elé.","shortLead":"Orbán Viktor lemondott a centrális erőtérről, amikor a választási kampányban kétosztatúvá tette a politikát: vagy ő...","id":"20180415_Kialakult_a_centralis_ellenzeki_eroter_es_mindenkit_nehez_helyzetbe_hoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d1bf2-d0e0-41f7-aa0e-8baa7a91deab","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Kialakult_a_centralis_ellenzeki_eroter_es_mindenkit_nehez_helyzetbe_hoz","timestamp":"2018. április. 15. 10:40","title":"Kialakult a centrális ellenzéki erőtér, és mindenkit nehéz helyzetbe hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]