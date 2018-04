Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már kiválasztották az új tűzoltóautót, de egyelőre nincs rá elég pénzük, ezért adományokat várnak.","shortLead":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már...","id":"20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f10f7d-0848-4165-aa50-ca56f4cc651a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","timestamp":"2018. április. 16. 20:29","title":"Új autóra gyűjtenek a pécsi önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33119bb-5a87-4c5b-a9e4-f441ce1d113c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 793, vidéken 414 ezer forint. A nagy beruházók gyorsabban értékesítenek, mint a kisebb ingatlanfejlesztők.","shortLead":"A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 793, vidéken 414 ezer forint. A nagy beruházók gyorsabban...","id":"20180416_Ujlakast_venne_Budapesten_400_ezres_negyzetmeterar_alatt_mar_nem_fog_kapni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33119bb-5a87-4c5b-a9e4-f441ce1d113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e13e8a-3916-4cc4-bfe2-b8be835c5f86","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ujlakast_venne_Budapesten_400_ezres_negyzetmeterar_alatt_mar_nem_fog_kapni","timestamp":"2018. április. 16. 12:57","title":"Új lakást venne? Budapesten 400 ezres négyzetméterár alatt már nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43912026-59e6-42b7-978c-8b0c6cf753cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár vasárnap éjszaka mindössze 1359 szavazattal vezetett, megőrizte nyerő pozícióját a fideszes jelölt előtt.","shortLead":"Bár vasárnap éjszaka mindössze 1359 szavazattal vezetett, megőrizte nyerő pozícióját a fideszes jelölt előtt.","id":"20180414_A_jobbikos_Pinter_maradt_a_befuto_Dunaujvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43912026-59e6-42b7-978c-8b0c6cf753cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c330d14d-3671-429e-9707-c99536a4b4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_jobbikos_Pinter_maradt_a_befuto_Dunaujvarosban","timestamp":"2018. április. 14. 21:37","title":"A jobbikos Pintér maradt a befutó Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc63834-efd8-465e-9c89-1eadc4b02e30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régimódi könnyű karosszéria, modern technika és léghűtéses motor. Izgalmasan hangzik, ugye?","shortLead":"Régimódi könnyű karosszéria, modern technika és léghűtéses motor. Izgalmasan hangzik, ugye?","id":"20180416_kabrio_vw_beetle_bogar_volkswagen_porsche_911_roadster_boxermotor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc63834-efd8-465e-9c89-1eadc4b02e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5462edbe-ec2d-4417-b034-9c4d16a951f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_kabrio_vw_beetle_bogar_volkswagen_porsche_911_roadster_boxermotor","timestamp":"2018. április. 16. 13:24","title":"Kevés menőbb kabrió van ennél a teljesen újragondolt régi VW Bogárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80415cae-b9ac-4906-9265-b09624395ee3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Küldtek meghívót a közös listán bejutott párbeszédes és liberális képviselőknek is. ","shortLead":"Küldtek meghívót a közös listán bejutott párbeszédes és liberális képviselőknek is. ","id":"20180416_Szerdan_megalakitja_frakciojat_az_MSZP","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80415cae-b9ac-4906-9265-b09624395ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb697c7e-d3a9-475c-ac95-1346cac8325b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Szerdan_megalakitja_frakciojat_az_MSZP","timestamp":"2018. április. 16. 15:58","title":"Szerdán megalakítja frakcióját az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb, mindössze 192 ezer kilométerre volt a bolygónktól, ami a Föld és a Hold közti távolságnak nagyjából a fele. ","shortLead":"A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb...","id":"20180416_A_Foldhoz_nagyon_kozel_jart_ez_a_termetes_aszteroida","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9706e75-4f43-46e7-ac1e-5b3d50447671","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_A_Foldhoz_nagyon_kozel_jart_ez_a_termetes_aszteroida","timestamp":"2018. április. 16. 17:18","title":"Nagyon közel járt a Földhöz egy termetes aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]