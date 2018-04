Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden több mint 600 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.","shortLead":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és...","id":"20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e61e454-4664-41cb-9c44-c4f3bfdb4fa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","timestamp":"2018. április. 16. 11:41","title":"Nyaralót venne? Tavaly még jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz, a fiatalok tömegesen költöznének külföldre, és újra előkerült a Heineken vörös csillaga is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz...","id":"20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec74264-c0d1-4940-9b90-073b1286e4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"És akkor Simicska már megtudta, mihez kezd a Fidesz az újabb kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","shortLead":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","id":"20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431462b3-91ad-49cb-a164-325f5b810c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","timestamp":"2018. április. 15. 09:54","title":"Durva viharokkal tért vissza a tél az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","shortLead":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","id":"20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a9381-a1f5-4cc7-92ec-d1731c2b4ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","timestamp":"2018. április. 14. 15:54","title":"Két magyar cég került Európa ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Megtöltötte a tömeg hétvégén Budapest belvárosát: a szombati délutáni kormányellenes tüntetés résztvevői az Operától vonultak a Kossuth térre, ahol már besötétedett, amikor véget értek a beszédek. A keménymag maradt, illetve voltak, akik spontán bulit rendeztek utána az Oktogonon. A szervezők bejelentése szerint ezen a héten szombaton folytatják a demonstrációt. ","shortLead":"Megtöltötte a tömeg hétvégén Budapest belvárosát: a szombati délutáni kormányellenes tüntetés résztvevői az Operától...","id":"20180416_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_nagyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6e5a1-e1bf-4d28-a6f9-11f5d6ddd360","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180416_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_nagyitas","timestamp":"2018. április. 16. 12:30","title":"Mi vagyunk a többség: így hömpölygött végig százezres tömeg a belvároson – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítené civil jellegét a mai tüntetés, ha a párt politikusai felszólalnának.","shortLead":"Elveszítené civil jellegét a mai tüntetés, ha a párt politikusai felszólalnának.","id":"20180414_A_Jobbik_is_tuntet_de_nem_beszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d5c423-6341-4033-bb65-06977d5a2c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_Jobbik_is_tuntet_de_nem_beszel","timestamp":"2018. április. 14. 16:08","title":"A Jobbik is tüntet, de nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki a takarításhoz, valaki beszélgetőtérsként, valaki pedig a házőrzéshez.","shortLead":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki...","id":"20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33a9190-cee4-4b27-a78a-eacf0e654ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","timestamp":"2018. április. 15. 08:03","title":"4-ből 1 magyar tart a robotoktól, de a takarítást azért rájuk bíznák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]