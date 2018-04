Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőlnek be a magyar felhasználók annak a Facebookon terjedő, igen komoly átverésnek, amely azt ígéri: mindössze három betű beírásával kideríthető, biztonságban van-e az illető fiókja, ahhoz hozzáfértek-e valaha illetéktelenek. ","shortLead":"Sorra dőlnek be a magyar felhasználók annak a Facebookon terjedő, igen komoly átverésnek, amely azt ígéri: mindössze...","id":"20180416_facebook_atveres_bff_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d763fe4-f1f1-4cff-90e9-1de8a0991bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_facebook_atveres_bff_ellenorzes","timestamp":"2018. április. 16. 08:03","title":"Nehogy beírja ezt a 3 betűt a Facebookra, óriási átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","shortLead":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","id":"20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebe70a-e8ed-401b-9753-8be9268a6d3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","timestamp":"2018. április. 16. 09:16","title":"Annyira biztonságos a Volvo, hogy 16 év alatt egy brit sem halt meg az XC90-esben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független Mellár mandátuma is az.","shortLead":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független...","id":"20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2f869c-a072-400f-abcd-c9835f6d6f72","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"A független Mellár Tamás is megnyugodhat, nem fordult az eredmény Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e250bcb6-6358-494a-b126-234fadd73b01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A jegybanki alapítványok egyik impozáns épületében, az Ybl Vízházban szeretne éttermet üzemeltetni a Dakar ralikról ismert Szalay Balázs, aki új céget hozott létre Várkert Casino Kft. néven.","shortLead":"A jegybanki alapítványok egyik impozáns épületében, az Ybl Vízházban szeretne éttermet üzemeltetni a Dakar ralikról...","id":"201815_varkert_casino_szalay_balazs_etterme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e250bcb6-6358-494a-b126-234fadd73b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9405c4-eaab-4bf9-9ea5-31be8585b753","keywords":null,"link":"/kkv/201815_varkert_casino_szalay_balazs_etterme","timestamp":"2018. április. 15. 19:00","title":"A dakaros Szalay Balázs egy MNB-alapítvány házában nyitna éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Május végére állhat fel Orbán Viktor negyedik kabinetje.","shortLead":"Május végére állhat fel Orbán Viktor negyedik kabinetje.","id":"20180415_Rogan_Antal_Atalakitasra_szorul_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc8cede-3b38-40ec-ae6c-f7f10d33f7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Rogan_Antal_Atalakitasra_szorul_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"Rogán Antal: Átalakításra szorul a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik kitűnőre: egy több tízezer érdeklődőt vonzó koncert résztvevői között sikerült azonosítania egy körözés alatt álló személyt, emberi beavatkozás nélkül.","shortLead":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik...","id":"20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce999df7-e04e-43dc-acd3-681d8aa482e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 16. 10:33","title":"Nincs több bujkálás: 60 ezres tömegben is kiszúrt egy személyt a kínai rendőrök „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]