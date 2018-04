Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","shortLead":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","id":"20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cf8670-edd2-462f-8dde-c216bf15434a","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","timestamp":"2018. április. 15. 08:05","title":"Tóta W.: Izzik a tűz, de ki szítsa, ma nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik az új Ford Focus, amitől még a 8-as Golf is félhet, a gazdagok pedig egy méregdrága anyagra kattantak rá. Mutatjuk a heti híreket.","shortLead":"Érkezik az új Ford Focus, amitől még a 8-as Golf is félhet, a gazdagok pedig egy méregdrága anyagra kattantak rá...","id":"20180415_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f726d-cfee-420a-8402-115f8e9f7070","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 15. 14:21","title":"Tolatóradar: Videó, amin egy pesti buszos megment a gázolástól egy zebrán átkelő babakocsist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja is lehet.","shortLead":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja...","id":"201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e0777-9046-4e98-9243-1ac5f4abde23","keywords":null,"link":"/vilag/201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","timestamp":"2018. április. 14. 12:30","title":"Az évszázad arab-zsidó alkuja készülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]