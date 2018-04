Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","shortLead":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","id":"20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cf8670-edd2-462f-8dde-c216bf15434a","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","timestamp":"2018. április. 15. 08:05","title":"Tóta W.: Izzik a tűz, de ki szítsa, ma nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28710ddd-9de6-4e36-ac30-571682869251","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Ez történt: ingyen letöltheti a 90-es évek kedvenc fájlkezelő programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","shortLead":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","id":"20180414_Meghalt_Milos_Forman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e06469c-5ce0-4a0e-8228-e4c2cc842d68","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Meghalt_Milos_Forman","timestamp":"2018. április. 14. 08:43","title":"Meghalt Milos Forman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","shortLead":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","id":"20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069c5072-53d0-4e65-8108-438e9a136c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább a lottón nyert.","shortLead":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább...","id":"20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb379f7-3947-45bc-859f-a0ae18d6deb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","timestamp":"2018. április. 14. 19:33","title":"Három prímszám és két kilenccel osztható a lottó nyerőszámai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami eddig sem volt rossz: a német technikát. Mindezzel akár a Seat legnépszerűbb tagja lehet az Arona.","shortLead":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami...","id":"20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c5ef9-be63-4d98-9854-3bca528fcf80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Bejöhet, mint Banderas - teszteltük a Seat Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is sejtjük, de a bátorság és a megértés megvan bennünk.","shortLead":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is...","id":"20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adef6f-99d8-4e8c-9d5e-35ba60684396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","timestamp":"2018. április. 15. 20:15","title":"Így tudunk segíteni a traumát átélteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]