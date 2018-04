Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","shortLead":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","id":"20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b955d0-dc83-4d27-8637-5ef49b939fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","timestamp":"2018. április. 16. 14:18","title":"Tyúkólba rejtette volna a fegyvereit a gutorföldei kutyakilövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28710ddd-9de6-4e36-ac30-571682869251","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Ez történt: ingyen letöltheti a 90-es évek kedvenc fájlkezelő programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása. Egyéni körzetben nem fordult az eredmény. 3 százalék fölött a Momentum.","shortLead":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása...","id":"20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0f37b2-9858-4775-b5ac-b20d39b1a42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"Egy mandátum átcsúszott a Fidesztől a Jobbikhoz, épp megvan a kétharmad - ilyen lesz az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet csúnyán alulmaradt. ","shortLead":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet...","id":"20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486a68c-2b16-45df-92c5-880887ea146c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","timestamp":"2018. április. 14. 17:18","title":"Szabó Tímea is mandátumot szerzett, Menczer csúnyát bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik az új Ford Focus, amitől még a 8-as Golf is félhet, a gazdagok pedig egy méregdrága anyagra kattantak rá. Mutatjuk a heti híreket.","shortLead":"Érkezik az új Ford Focus, amitől még a 8-as Golf is félhet, a gazdagok pedig egy méregdrága anyagra kattantak rá...","id":"20180415_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f726d-cfee-420a-8402-115f8e9f7070","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 15. 14:21","title":"Tolatóradar: Videó, amin egy pesti buszos megment a gázolástól egy zebrán átkelő babakocsist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami eddig sem volt rossz: a német technikát. Mindezzel akár a Seat legnépszerűbb tagja lehet az Arona.","shortLead":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami...","id":"20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c5ef9-be63-4d98-9854-3bca528fcf80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Bejöhet, mint Banderas - teszteltük a Seat Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","shortLead":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","id":"20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5643ab69-2eb0-4e0a-8a7c-4fe9038f3035","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","timestamp":"2018. április. 15. 09:23","title":"Meghirdették az újabb ellenzéki tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]