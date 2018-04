Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","shortLead":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","id":"20180415_volanbusz_ablak_viz_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575d28e-a93d-4550-b3e7-71eb4b6cd7db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_volanbusz_ablak_viz_video","timestamp":"2018. április. 15. 16:21","title":"Világszenzáció a Volánbusznál: lassan akvárium is lehetne a busz ablaka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2790ff9-7a85-43bb-980f-b4f0c4f38cfa","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által megkérdezettek tapasztalata azt mutatja, hogy a mókuskerékből kicsit kiszálló, gyerekező apák hosszú távon megerősíthetik a családot. Sorozatunk harmadik részében Szendrei-Berta Zsófi és Berta Gergő mesélnek családi életükről. ","shortLead":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által...","id":"20180415_Milyen_az_amikor_egy_anya_semmit_sem_csinal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2790ff9-7a85-43bb-980f-b4f0c4f38cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c92ea7-0a9a-49eb-910d-c5330a81be07","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180415_Milyen_az_amikor_egy_anya_semmit_sem_csinal","timestamp":"2018. április. 15. 19:15","title":"Milyen az, amikor egy anya „semmit sem csinál”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki a takarításhoz, valaki beszélgetőtérsként, valaki pedig a házőrzéshez.","shortLead":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki...","id":"20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33a9190-cee4-4b27-a78a-eacf0e654ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","timestamp":"2018. április. 15. 08:03","title":"4-ből 1 magyar tart a robotoktól, de a takarítást azért rájuk bíznák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb alagutat. A járatot támadók becsempészésére használták volna. \r

","shortLead":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb...","id":"20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15cbe3-bd2c-44e6-83e2-e50d0b8da524","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","timestamp":"2018. április. 15. 14:49","title":"Izrael lerombolta a legnagyobb gázai titkos alagutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult meg a sorrend, miután a külföldről érkező és az átjelentkezőktől kapott szavazatokat is összesítette a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult...","id":"20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff7c9f9-b4a2-4139-b650-0f3d3211170c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","timestamp":"2018. április. 14. 23:14","title":"Biztos a Fidesz kétharmada, a billegő választókörzetek eredménye nem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milos Forman a prágai filmfőiskola forgatókönyvíró, dramaturg szakán végzett. Első munkáit a televíziónak készítette.","shortLead":"Milos Forman a prágai filmfőiskola forgatókönyvíró, dramaturg szakán végzett. Első munkáit a televíziónak készítette.","id":"20180414_Milos_Forman_a_zseni_aki_nem_csak_a_hazajaban_lett_vilaghiru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b7d273-4d9d-416c-9306-f7a77d13f73b","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Milos_Forman_a_zseni_aki_nem_csak_a_hazajaban_lett_vilaghiru","timestamp":"2018. április. 14. 09:07","title":"Milos Forman: a zseni, aki nem csak a hazájában lett világhírű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95bb868-bda2-42cc-81ed-007b0b892a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány százan még kitartanak a Kossuth téren, ahol rohamrendőrök védik a parlamentet, a tüntetők kordonon belülre kerültek. A Fidesz Lendvay utcai székháza felé vették az irányt.","shortLead":"Néhány százan még kitartanak a Kossuth téren, ahol rohamrendőrök védik a parlamentet, a tüntetők kordonon belülre...","id":"20180414_Bemasztak_a_tuntetok_a_rendorok_arcaba_a_Kossuth_teren_es_az_arcukba_fujjak_a_fustot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95bb868-bda2-42cc-81ed-007b0b892a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e0c66-eb73-4432-820e-2f0c4ec50463","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Bemasztak_a_tuntetok_a_rendorok_arcaba_a_Kossuth_teren_es_az_arcukba_fujjak_a_fustot","timestamp":"2018. április. 14. 22:40","title":"Beálltak a tüntetők a rohamrendőrök arcába a Kossuth téren, és az arcukba fújják a füstöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]