[{"available":true,"c_guid":"8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem, hogy egy magyar cégnél már ki is próbáltunk egy a szoba közepén virtuális műtőasztalt, a falakon pedig a bennük rejtetten futó vezetékeket megjelenítő technológiát.","shortLead":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem...","id":"20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443f889-bc58-4c8e-b16e-a4a5e658eb87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","timestamp":"2018. április. 16. 19:50","title":"Meglestük a jövőt: a falakon is átlátó új magyar fejlesztést próbáltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft. A gyűjtőautóik leromlott állapotára hivatkoznak.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft...","id":"20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a114f7d-870a-4675-bce6-811c5fb02dc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"99 településen maradhat el a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","shortLead":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","id":"20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d432c61a-e1cc-4ef7-b517-0448d31b4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. április. 16. 13:10","title":"Juhász Péteréknek lassan megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisorsolt nyertes végül nem mert elmenni a vacsorára.","shortLead":"A kisorsolt nyertes végül nem mert elmenni a vacsorára.","id":"20180417_Kelemen_Anna_nem_tudta_atadni_a_valasztasi_nyeremenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239366db-cb99-420d-a69e-a18b83530359","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Kelemen_Anna_nem_tudta_atadni_a_valasztasi_nyeremenyt","timestamp":"2018. április. 17. 09:13","title":"Kelemen Anna nem tudta átadni a választási nyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Megtöltötte a tömeg hétvégén Budapest belvárosát: a szombati délutáni kormányellenes tüntetés résztvevői az Operától vonultak a Kossuth térre, ahol már besötétedett, amikor véget értek a beszédek. A keménymag maradt, illetve voltak, akik spontán bulit rendeztek utána az Oktogonon. A szervezők bejelentése szerint ezen a héten szombaton folytatják a demonstrációt. ","shortLead":"Megtöltötte a tömeg hétvégén Budapest belvárosát: a szombati délutáni kormányellenes tüntetés résztvevői az Operától...","id":"20180416_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6e5a1-e1bf-4d28-a6f9-11f5d6ddd360","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180416_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_nagyitas","timestamp":"2018. április. 16. 12:30","title":"Mi vagyunk a többség: így hömpölygött végig százezres tömeg a belvároson – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Két személyautó és két teherautó ütközött. ","shortLead":"Két személyautó és két teherautó ütközött. ","id":"20180416_Tomegbaleset_volt_Leanyfalunal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7fa9e9-e1ec-4c85-b506-458d03669ece","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_Tomegbaleset_volt_Leanyfalunal","timestamp":"2018. április. 16. 16:50","title":"Tömegbaleset volt Leányfalunál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8bcd65-06c3-445d-aad1-dcc580f91825","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnap nyert francia bajnoki címével a brazil Dani Alves lett minden idők legtöbb trófeát nyert labdarúgója.","shortLead":"A vasárnap nyert francia bajnoki címével a brazil Dani Alves lett minden idők legtöbb trófeát nyert labdarúgója.","id":"20180416_Soha_senki_nem_nyert_meg_annyi_trofeat_mint_Dani_Alves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8bcd65-06c3-445d-aad1-dcc580f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c91f759-cf5e-432e-ae88-3664f2cabc72","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Soha_senki_nem_nyert_meg_annyi_trofeat_mint_Dani_Alves","timestamp":"2018. április. 16. 19:58","title":"Soha senki nem nyert még annyi trófeát, mint Dani Alves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ede940-9a86-4fe3-96b0-765e8d0a7432","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budapesti székhelyű cégről van szó, de három magánszemély is több mint egymilliárddal tartozik. ","shortLead":"Egy budapesti székhelyű cégről van szó, de három magánszemély is több mint egymilliárddal tartozik. ","id":"20180416_Tobb_mint_3_milliarddal_tartozik_a_NAVnak_az_orszag_legnagyobb_adosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ede940-9a86-4fe3-96b0-765e8d0a7432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfddce68-dde5-4153-9906-c9c8a1e247cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Tobb_mint_3_milliarddal_tartozik_a_NAVnak_az_orszag_legnagyobb_adosa","timestamp":"2018. április. 16. 20:06","title":"Több mint 3 milliárddal tartozik a NAV-nak az ország legnagyobb adósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]