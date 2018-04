Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e94e7ded-90e2-4fa0-a6d6-11c1d5599bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Betétbiztosítók Európai Fórumának lesz a főtitkára. ","shortLead":"A Betétbiztosítók Európai Fórumának lesz a főtitkára. ","id":"20180416_Europai_szervezetben_kapott_fontos_allast_FeketeGyor_Andras_itthon_kirugott_apja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94e7ded-90e2-4fa0-a6d6-11c1d5599bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512142f4-95e4-4470-9cb9-8bb58d8710dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Europai_szervezetben_kapott_fontos_allast_FeketeGyor_Andras_itthon_kirugott_apja","timestamp":"2018. április. 16. 17:28","title":"Európai szervezetben kapott fontos állást Fekete-Győr András itthon kirúgott apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York magazin párhuzamot von Orbán Viktor és Donald Trump között, és a magyar példával figyelmezteti az amerikaiakat.","shortLead":"A New York magazin párhuzamot von Orbán Viktor és Donald Trump között, és a magyar példával figyelmezteti...","id":"20180416_Magyarorszag_bucsu_a_demokraciatol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc3b16-4467-4725-b0dc-b0d8aee68c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Magyarorszag_bucsu_a_demokraciatol","timestamp":"2018. április. 16. 15:13","title":"Búcsú a magyar demokráciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28710ddd-9de6-4e36-ac30-571682869251","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Ez történt: ingyen letöltheti a 90-es évek kedvenc fájlkezelő programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Coachella legnagyobb sztárja idén az énekesnő.","shortLead":"A Coachella legnagyobb sztárja idén az énekesnő.","id":"20180415_Tortenelmet_irt_Beyonce_az_egyik_legnagyobb_amerikai_fesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6e3f74-6df9-4618-bc15-f087a9df6c69","keywords":null,"link":"/kultura/20180415_Tortenelmet_irt_Beyonce_az_egyik_legnagyobb_amerikai_fesztivalon","timestamp":"2018. április. 15. 13:59","title":"Történelmet írt Beyoncé az egyik legnagyobb amerikai fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","shortLead":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","id":"20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d21ba9-5fec-46d2-9f45-01787222bc85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","timestamp":"2018. április. 17. 06:07","title":"Háromsávos lesz az M1-es autópálya, keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c9fcf5-2440-4ab2-876d-f7c7fc40333f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti jubileumi telefonjának aranyszínű változatát.","shortLead":"Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti...","id":"20180416_fcc_fotok_blush_gold_szinu_iphonex","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c9fcf5-2440-4ab2-876d-f7c7fc40333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c58235-a5c7-42dc-aaef-f1b2a1525103","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_fcc_fotok_blush_gold_szinu_iphonex","timestamp":"2018. április. 16. 18:03","title":"Fotók: Jön az aranyszínű iPhone X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már kiválasztották az új tűzoltóautót, de egyelőre nincs rá elég pénzük, ezért adományokat várnak.","shortLead":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már...","id":"20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f10f7d-0848-4165-aa50-ca56f4cc651a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","timestamp":"2018. április. 16. 20:29","title":"Új autóra gyűjtenek a pécsi önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti Eurocenterben és a Váci úti Duna Plazában. A rögtönzött ügyfélfogadási helyeken a NAV munkatársai a bevallással kapcsolatos teendőkben segítenek. ","shortLead":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti...","id":"20180416_Plazazik_a_NAV","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81f766-9f66-4e8a-9a1b-9f9cf5d879ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180416_Plazazik_a_NAV","timestamp":"2018. április. 16. 11:08","title":"Plázázik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]