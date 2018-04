Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki, így akár parancsokat, feladatokat is adhatunk neki.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki...","id":"20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31953b7d-4e34-47ac-8d24-594cc45a649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","timestamp":"2018. április. 16. 15:03","title":"Csináltak egy fejre rakható készüléket, ami 100-ból 92 esetben megért mindent, amit csak magunkban mondunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 47 éves történelemtanár 13 éves gyerekeknek küldött ilyen üzeneteket. ","shortLead":"A 47 éves történelemtanár 13 éves gyerekeknek küldött ilyen üzeneteket. ","id":"20180417_Diaklanyoknak_kuldott_szexualis_tartalmu_uzeneteket_egy_budapesti_altalanos_iskola_tanara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52eb8aa-cdf2-46c7-b0e4-e3c0424fbb15","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Diaklanyoknak_kuldott_szexualis_tartalmu_uzeneteket_egy_budapesti_altalanos_iskola_tanara","timestamp":"2018. április. 17. 09:33","title":"Diáklányoknak küldött szexuális tartalmú üzeneteket egy budapesti általános iskola tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","shortLead":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","id":"20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c53fd11-abe3-4447-a601-cb60ee4f9d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","timestamp":"2018. április. 16. 09:51","title":"Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b2f7e6-f0da-41eb-89e0-bbe07ffdaa4c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kevés 5 literesnél kisebb motorral szerelt izomautót láttunk a rangos hazai összejövetelen, ahol 7 liternél nagyobb erőforrással szerelt Mustangok is felbukkantak. ","shortLead":"Kevés 5 literesnél kisebb motorral szerelt izomautót láttunk a rangos hazai összejövetelen, ahol 7 liternél nagyobb...","id":"20180417_ford_mustang_v8_izomauto_talalkozo_tahi_kemping_oldtimer_galeria_shelby_saleen_roush","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b2f7e6-f0da-41eb-89e0-bbe07ffdaa4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b326e1a-78ab-4535-8903-4ffdb495c1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_ford_mustang_v8_izomauto_talalkozo_tahi_kemping_oldtimer_galeria_shelby_saleen_roush","timestamp":"2018. április. 17. 06:41","title":"A V8 oltárán áldoztunk: Mustang-találkozón jártunk – izomautó-túladagolás a galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36968eca-5a5e-40c9-afb5-a6a4dec27ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"James Comey egy interjúban egyebek mellett azt állította, hogy Trump úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról. ","shortLead":"James Comey egy interjúban egyebek mellett azt állította, hogy Trump úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról. ","id":"20180416_trump_moralisan_alkalmatlan_az_elnoksegre_a_kirugott_fbi_igazgato_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36968eca-5a5e-40c9-afb5-a6a4dec27ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c19677f-d941-44dd-a5a5-d0241e6dacab","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_trump_moralisan_alkalmatlan_az_elnoksegre_a_kirugott_fbi_igazgato_szerint","timestamp":"2018. április. 16. 06:19","title":"Trump morálisan alkalmatlan az elnökségre a kirúgott FBI-igazgató szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","shortLead":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","id":"20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a72c1-5443-4b9d-ba44-25cd10b1b3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Az ELTE 316 tanárja és diákja is tiltakozik a Figyelő listája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c758958-27f5-41ea-b883-5d230f1fd676","c_author":"","category":"vilag","description":"Belehalt sérüléseibe Makszim Borogyin orosz oknyomozó újságíró, aki korábban a Szíriában harcoló orosz zsoldosokról írt cikkeket.

","shortLead":"Belehalt sérüléseibe Makszim Borogyin orosz oknyomozó újságíró, aki korábban a Szíriában harcoló orosz zsoldosokról írt...","id":"20180416_Furcsa_korulmenyek_kozott_halt_meg_egy_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c758958-27f5-41ea-b883-5d230f1fd676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfd03a-bd4b-477b-81e2-b845e32b89c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Furcsa_korulmenyek_kozott_halt_meg_egy_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2018. április. 16. 14:44","title":"Furcsa körülmények között halt meg egy orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]