Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napja előtt hozott NVB-határozatok hiánya törvénysértő.","shortLead":"A választás napja előtt hozott NVB-határozatok hiánya törvénysértő.","id":"20180416_Reszben_elmarasztalta_az_NVB_a_valasztasi_irodat_a_valasztashu_lebenulasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e18de-8d3e-44f4-969b-8d4fd65fa8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Reszben_elmarasztalta_az_NVB_a_valasztasi_irodat_a_valasztashu_lebenulasa_miatt","timestamp":"2018. április. 16. 22:46","title":"Részben elmarasztalta az NVB a választási irodát a valasztas.hu lebénulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes elnökséget, majd az olimpiai hetedik Miklós Editet, a héten visszavonult alpesi sízőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes...","id":"20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1072-306f-4730-b2b2-0fd84971d98b","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","timestamp":"2018. április. 15. 17:56","title":"A bíróságon folytatódhat a síszövetség elnökválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48946c14-386a-4501-8262-c060aa37b7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180416_Eszmeletlen_felvetelt_keszitett_egy_francia_no_egy_lavinarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48946c14-386a-4501-8262-c060aa37b7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e0e866-52c4-45af-91a0-e2fd4522921e","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Eszmeletlen_felvetelt_keszitett_egy_francia_no_egy_lavinarol","timestamp":"2018. április. 16. 16:32","title":"Látványos lavináról készített videót egy francia nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával, mérsékelte Trump védővámjainak hatását. De a neheze csak most jön.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával...","id":"20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23735347-11b5-4ca8-98ef-b4f9dafefdc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","timestamp":"2018. április. 16. 11:00","title":"A világot legyűrheti, de otthon megfojthatják a dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0dcd02-c387-4ecf-a759-a0a78ad897ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitriolos hangú írásban teszi helyre a CEU egyik tanára a Soros-listáról cikkező újságírót. ","shortLead":"Vitriolos hangú írásban teszi helyre a CEU egyik tanára a Soros-listáról cikkező újságírót. ","id":"20180416_Megszolalt_az_allitolagos_Sorosugynok_a_Wikipediarol_szedtek_a_CEUs_listat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e0dcd02-c387-4ecf-a759-a0a78ad897ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060882b5-5e99-419e-92cf-da40cfd2274a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megszolalt_az_allitolagos_Sorosugynok_a_Wikipediarol_szedtek_a_CEUs_listat","timestamp":"2018. április. 16. 10:12","title":"Megszólalt a lezsoldosozott tanár: Az egész história néhány beteg agy és hazug elme szüleménye lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 47 éves történelemtanár 13 éves gyerekeknek küldött ilyen üzeneteket. ","shortLead":"A 47 éves történelemtanár 13 éves gyerekeknek küldött ilyen üzeneteket. ","id":"20180417_Diaklanyoknak_kuldott_szexualis_tartalmu_uzeneteket_egy_budapesti_altalanos_iskola_tanara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52eb8aa-cdf2-46c7-b0e4-e3c0424fbb15","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Diaklanyoknak_kuldott_szexualis_tartalmu_uzeneteket_egy_budapesti_altalanos_iskola_tanara","timestamp":"2018. április. 17. 09:33","title":"Diáklányoknak küldött szexuális tartalmú üzeneteket egy budapesti általános iskola tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94e7ded-90e2-4fa0-a6d6-11c1d5599bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Betétbiztosítók Európai Fórumának lesz a főtitkára. ","shortLead":"A Betétbiztosítók Európai Fórumának lesz a főtitkára. ","id":"20180416_Europai_szervezetben_kapott_fontos_allast_FeketeGyor_Andras_itthon_kirugott_apja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94e7ded-90e2-4fa0-a6d6-11c1d5599bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512142f4-95e4-4470-9cb9-8bb58d8710dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Europai_szervezetben_kapott_fontos_allast_FeketeGyor_Andras_itthon_kirugott_apja","timestamp":"2018. április. 16. 17:28","title":"Európai szervezetben kapott fontos állást Fekete-Győr András itthon kirúgott apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrizetbe vették a feltételezett tettest.","shortLead":"Őrizetbe vették a feltételezett tettest.","id":"20180417_Csecsemoje_megolesevel_gyanusitanak_egy_Bekes_megyei_not","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f70a1d-84b7-416c-b451-706c8e24c291","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Csecsemoje_megolesevel_gyanusitanak_egy_Bekes_megyei_not","timestamp":"2018. április. 17. 07:59","title":"Csecsemője megölésével gyanúsítanak egy Békés megyei nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]