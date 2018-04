Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"840257cf-5aa3-4e65-82d4-88ed01f87a0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig egy pár hetet ért meg az egyébként elsőre szórakoztató ötlet a zenélő aszfaltfestés.\r

\r

","shortLead":"Alig egy pár hetet ért meg az egyébként elsőre szórakoztató ötlet a zenélő aszfaltfestés.\r

\r

","id":"20180416_zenelouttest_hollandia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=840257cf-5aa3-4e65-82d4-88ed01f87a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc146bc-00f0-4512-bc15-b3bebe9761f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_zenelouttest_hollandia","timestamp":"2018. április. 16. 14:26","title":"Megőrültek a helyiek a himnuszt zenélő úttesttől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a5ea16-3d99-4df0-8bd2-d0ed3615932d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Modernkori szolgaságban él az a mintegy 150 ezer észak-koreai vendégmunkás, aki külföldön, leginkább Oroszországban, Lengyelországban és Kínában dolgozik, hogy valamennyi pénzt haza juttathasson a kommunista diktatúrában maradt családtagoknak. A bérek jelentős részét az észak-koreai állam nyúlja le.","shortLead":"Modernkori szolgaságban él az a mintegy 150 ezer észak-koreai vendégmunkás, aki külföldön, leginkább Oroszországban...","id":"20180417_Igy_kuldenek_haza_egymilliard_fontot_az_eszakkoreai_vendegmunkasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a5ea16-3d99-4df0-8bd2-d0ed3615932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb018ce9-e125-45d3-b999-865296723d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Igy_kuldenek_haza_egymilliard_fontot_az_eszakkoreai_vendegmunkasok","timestamp":"2018. április. 17. 13:55","title":"Így küldenek haza egymilliárd fontot az észak-koreai vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c9fcf5-2440-4ab2-876d-f7c7fc40333f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti jubileumi telefonjának aranyszínű változatát.","shortLead":"Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti...","id":"20180416_fcc_fotok_blush_gold_szinu_iphonex","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c9fcf5-2440-4ab2-876d-f7c7fc40333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c58235-a5c7-42dc-aaef-f1b2a1525103","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_fcc_fotok_blush_gold_szinu_iphonex","timestamp":"2018. április. 16. 18:03","title":"Fotók: Jön az aranyszínű iPhone X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag nem maradt vállalat, amely az állami tarifán venné az áramot, annyival olcsóbb a szabad piaci áram.","shortLead":"Gyakorlatilag nem maradt vállalat, amely az állami tarifán venné az áramot, annyival olcsóbb a szabad piaci áram.","id":"20180417_Alig_maradt_ceg_amely_hajlando_az_allami_tarifan_venni_az_aramot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c69f5b-a9c1-471c-809a-5475c4860dac","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Alig_maradt_ceg_amely_hajlando_az_allami_tarifan_venni_az_aramot","timestamp":"2018. április. 17. 07:44","title":"Alig maradt cég, amely hajlandó az állami tarifán venni az áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fae5658-ee4b-49f6-8be0-b46b07190e22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Második világháborús, ritka náci tengeralattjáró roncsát találták Dánia vizeiben, a Skagerrak tengerszorosban. A roncs 123 méter mélyen van, immár több mint hét évtizede.","shortLead":"Második világháborús, ritka náci tengeralattjáró roncsát találták Dánia vizeiben, a Skagerrak tengerszorosban. A roncs...","id":"20180416_u3523_xxi_tipusu_tengeralattjaro_elsullyedt_nemetorszag_naci_hajo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fae5658-ee4b-49f6-8be0-b46b07190e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ecc873-ba20-4fea-ab5a-1d7772641bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_u3523_xxi_tipusu_tengeralattjaro_elsullyedt_nemetorszag_naci_hajo","timestamp":"2018. április. 16. 06:03","title":"73 év után megtalálták a ritka náci tengeralattjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat aktivizálta magát, és segített kijutni a fecskéknek a galambháló alól. ","shortLead":"Az önkormányzat aktivizálta magát, és segített kijutni a fecskéknek a galambháló alól. ","id":"20180417_Karacsonyek_megmentettek_az_eletveszelybe_kerult_zugloi_fecskeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd432c90-2798-4001-88a2-3a4ffa8e9e80","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Karacsonyek_megmentettek_az_eletveszelybe_kerult_zugloi_fecskeket","timestamp":"2018. április. 17. 12:13","title":"Karácsonyék megmentették az életveszélybe került zuglói fecskéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéséhez kötött tevékenységet végezzen.","shortLead":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy...","id":"20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3d1cb-5d7a-4fba-a456-ee03b620c214","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","timestamp":"2018. április. 16. 11:07","title":"A jegybank megtiltotta a Nedolgozz.hu tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6514e64b-4142-4254-a292-4ef2b705da2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Csatt című műsorában az ELTE Politikatudományi Intézetének adjunktusa, Antal Attila és a \"Soros-zsoldosokról\" listát készítő Figyelő főszerkesztője, Lánczi Tamás vitáztak. ","shortLead":"Az ATV Csatt című műsorában az ELTE Politikatudományi Intézetének adjunktusa, Antal Attila és a \"Soros-zsoldosokról\"...","id":"20180416_Az_ELTE_adjunktusa_vegyetek_fel_engem_is_a_Soroslistara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6514e64b-4142-4254-a292-4ef2b705da2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad183453-e14c-41d7-8ea4-181a0256038f","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Az_ELTE_adjunktusa_vegyetek_fel_engem_is_a_Soroslistara","timestamp":"2018. április. 16. 17:59","title":"Az ELTE adjunktusa: vegyetek fel engem is a Soros-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]