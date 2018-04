Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében\". Most interjút is adott erről.","shortLead":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és...","id":"20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea53118-44b0-4019-88c4-4910e482801e","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Budafoki fideszes: Meg kell szabadulni a Fidesz sötét oldalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","shortLead":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","id":"20180417_csempesz_auto_cigaretta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4780172-b6ae-46a8-809b-fd52c686eaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_csempesz_auto_cigaretta","timestamp":"2018. április. 17. 18:26","title":"Autótuning kicsit másképp – ilyen egy profi csempészautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák startup, melynek kezdeti ötletéből végül támogatásra érdemesnek talált gyártási technológia lett, így rövidesen elkészülhetnek az újgenerációs bakelitlemezek első darabjai.","shortLead":"Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák startup, melynek kezdeti ötletéből végül...","id":"20180416_hd_bakelitlemez_gyartas_rebeat_innovation_gunter_loibl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f361de6-6670-4053-9968-fbec351864c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_hd_bakelitlemez_gyartas_rebeat_innovation_gunter_loibl","timestamp":"2018. április. 16. 20:33","title":"Visszatér a bakelit: az új lemezeken HD hang lesz, és a régi lejátszók is viszik majd őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan feldobja a napját!","shortLead":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan...","id":"20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22037a51-672f-4cd1-8a9f-c6c0f9e03dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","timestamp":"2018. április. 17. 11:09","title":"„Hogyan éljünk túl derűvel, játékkal, röhögéssel?” – itt a Supernem új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8bcd65-06c3-445d-aad1-dcc580f91825","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnap nyert francia bajnoki címével a brazil Dani Alves lett minden idők legtöbb trófeát nyert labdarúgója.","shortLead":"A vasárnap nyert francia bajnoki címével a brazil Dani Alves lett minden idők legtöbb trófeát nyert labdarúgója.","id":"20180416_Soha_senki_nem_nyert_meg_annyi_trofeat_mint_Dani_Alves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8bcd65-06c3-445d-aad1-dcc580f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c91f759-cf5e-432e-ae88-3664f2cabc72","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Soha_senki_nem_nyert_meg_annyi_trofeat_mint_Dani_Alves","timestamp":"2018. április. 16. 19:58","title":"Soha senki nem nyert még annyi trófeát, mint Dani Alves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, a DNS-teszt nem erősítette meg, hogy a Budapestről eltűnt lány holttestét találták volna meg.","shortLead":"Úgy tudni, a DNS-teszt nem erősítette meg, hogy a Budapestről eltűnt lány holttestét találták volna meg.","id":"20180417_nem_az_egykori_valosagshowszereplo_holtteste_kerult_elo_ausztriaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7ca8d3-b369-4e7b-a047-eb2f117041a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_nem_az_egykori_valosagshowszereplo_holtteste_kerult_elo_ausztriaban","timestamp":"2018. április. 17. 20:30","title":"RTL Klub: Nem az egykori valóságshow-szereplő holtteste került elő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi...","id":"20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb69373-6a95-4d24-b1f2-9f191413504f","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","timestamp":"2018. április. 17. 12:43","title":"Leekens elmondta, őt csak az szidja, aki irigy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]