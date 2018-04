Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Április 8, a Fidesz újabb kétharmados győzelme után a népes, közel 2 és fél milliós ellenzéki táborban a tagadás (Nem, ez nem történhet meg!), a harag (Itt tényleg mindenki ennyire megvezethető!?), az alkudozás (Tuti elcsalták a választást!) után úgy tűnik, a gyász negyedik fázisaként beköszöntött a depresszió (Jó, hát akkor itt fogunk élni…). Ám nem kell csüggedni, mert itt van túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre.

1. Kiránduljunk sokat a zöldben!

A természetben, a szabadban eltöltött idő nem csak brit tudósok szerint gyakorol pozitív hatást a szervezetre, például csökkenti a vérnyomást, oldja a stresszt, erősíti az immunrendszert. Még szerencse, hogy a léleksimogató, gyógyító energiát országszerte olyan csodálatos kirándulóhelyeken gyűjthetjük be, ahol hőn szeretett kormánypárti strómanjaink, oligarcháink és (az ő érdekeiket) képviselőink élnek.

Hegyek-völgyek, erdők, rózsadombok, rézmálok, normafák, tanyavilágok, illegálisan beépített természetvédelmi területek és árterek, romantikus folyó- és vízparti üdülőtelepek, illetve Makovecz-stadionok szomszédsága: csupa olyan helyszín, ahol impozáns, varázslatosan táguló lakóparkokat, vadászkastélyokat, villákat, luxusrezidenciákat csodálhatunk meg.

Ha pedig a nerisztokrácia valamely tagja óvatlanul feltűnne köztünk, prolik között, ne feledjük, hogy mi a dolgunk! Kövessük bátran az egyszeri ember példáját, aki egy Andrássy úti luxusétteremben az Orbán Ráhel–Tiborcz István-párost megpillantva, nem volt rest odamenni hozzájuk, hogy a lopáshoz fűződő érzelmi viszonyukról faggassa őket. Akár a nemzet álompárjába botlunk, akár másokba, mivel többnyire közszereplőkről van szó (2017 ősze óta jogerősen már Habony Árpád is az!), a kulturált viselkedési normákat természetesen betartva, bátran és határozottan mondjuk el nekik a véleményünket! Vagy az is elég, ha csak csúnyán nézünk rájuk:

igen, szar fejek vagytok, mert loptok, csaltok, hazudtok.

Ha már más eszközünk úgysincs velük szemben, legalább érezzék magukat mélységesen megvetve.

2. Látogassuk meg szeretteinket!

Az ilyen vészterhes időkben, mikor semmi jóra, miniszterelnökünk szerint legfeljebb erkölcsi, jogi és politikai elégtételre számíthatunk, mindennél jobban felértékelődik a szeretet és a családi összetartozás ereje. Vajon a hétköznapok során elég időt szánunk bensőséges együttlétre és elmélyült beszélgetésekre? Nem lehet, hogy gyakrabban kellene látogatni a déd- és a nagymamát, illetve a távoli rokonokat? És mi van, ha kiderül, hogy megint a Fideszre szavaztak? Naugye! Konspiratív családi összejövetelünk lényege például a nem létező erőszakos migránsok Magyarországon nem létező jelenlétének bebizonyítása legyen!

A művelethez nem árt, ha segédeszköz gyanánt magunkkal viszünk korábbi HVG-, 168 Óra-, Magyar Narancs-, Élet és Irodalom-, Népszava-, illetve Magyar Nemzet-lapszámokat. A kissé drasztikusabb módszerektől sem visszariadók átkapcsolhatnak a migránsozó kormánypropagandával hipnotizáló közmédiáról a RTL Híradóra, a Hír TV-re vagy az ATV-re. Amennyiben ezek nem elérhetőek a csomagban, a neten elpasszolt televíziókészülék, illetve a Fidesz-kompatibilisre áramvonalasított vidéki napilap frissen lemondott éves előfizetési árából simán kijön egy olcsóbb, használt számítógép, meg az internet. (Ez esetben a megbízható hírforrásokat se felejtsük el bemutatni!)

3. Sportoljunk rendszeresen!

Ahogy az első szombati kormányellenes tüntetés is bizonyította, a százezres tömegben skandálva vonulás próbára teszi még a legedzettebb demokratákat is. Gyúrjunk, fussunk, ússzunk, judózzunk, készüljünk, mert mostantól minden szabad szombat lábnap! A kőkemény vádliról a gumilövedék is visszapattan, a népszavazási kezdeményezés pedig újabban csak feszülő bicepsszel csúszik az urnába.

4. Fogyókúrázzunk!

Tudta? Egy átlagos magyar a napi kalóriaszükségletnek kétszeresét, illetve a háromszorosát is elfogyaszthatja! Tudta, hogy a bevándorlási válság kezdete óta még több lett az elhízott magyar emberek száma?

Az újabb kétharmados NER Kisgömböc úgysem áll meg, szóval már most csökkentsük radikálisan a napi kalória- és ételadagot, hiszen hamarosan még kevesebb pénzünk jut majd ételre.

Amíg viszont a hatalom szempontjából kétes elemként van munkánk, azzal valósítsuk meg a Soros-tervet, hogy a hazai kistermelői biopiacokra járva támogatjuk a becsületes magyar gazdákat. Ja, és továbbra sem tesszük be a lábunkat a kormányhizlalda CBA-ba.

5. Essünk szerelembe!

Több kutatás is alátámasztja, hogy a rendszeres, örömteli szexuális élet szignifikánsan csökkenti számos pszichiátriai zavar, köztük a depresszió kockázatát, megelőzi a rákot, és ellenállóbá teszi a szervezetet a betegségekkel szemben. Ráadásul, ha eddig nem tudtuk volna, hogy mire vágyunk, és milyen számunkra az ideális partner, akkor a NER most igencsak megkönnyíti a választást. Sőt, „Nem szexelek fideszessel!”-felkiáltással már mozgalom is indult a neten. Ha pedig nem lenne randiötletünk a hétvégére, hívjuk el a párunkat a szombati tüntetésre. Szabadság, szerelem!

6. Szokjunk le a dohányzásról!

Igazi kis privát bosszú lehet, ha öt évvel a trafikmutyi foganatosítása után végre leszokunk az egészségkárosító dohányzásról. Miközben épp a falat kaparjuk a nikotinéhségtől, minden egyes el nem szívott cigarettánál gondoljunk arra, hogy valahol épp felsír egy, a trafikmutyiban zsírosra hízott NER-szolga. Gondoljunk csak bele, olyan személyek szerepelnek a Fideszhez köthető boldog nemzeti dohánybolt tulajdonosok listáján, mint a Rogán Antal szomszédságában lakó „vállalkozó” Krskó Tibor, Mészáros Lőrinc testvére, a regnáló Fidelitas-elnök, Böröcz László kedves neje, sőt, a milliárdos CBA-s Baldauf család ötvennél is több trafikban érdekelt.

Ja, és a cigarettásdobozokon az eredeti márkadesign helyén rohadó fogakkal, rákos tüdővel, impotenciával, illetve proszektúrával riogató képeket Lázár Jánosnak köszönhetjük.

Ha esetleg mégis legyőzne bennünket a függőség, vagy kicsinálnák az idegeinket az újabb és újabb korrupciós ügyek, válasszuk a valamilyen véletlen folytán mégis független, tisztességes magyar kisemberek által elnyert dohányboltokat. Nálunk a környéken, a Bécsi úton, Göncz Árpád és Orbán Ottó egykori otthonának alagsorában pont van egy ilyen.

7. Álljunk fel a gép elől!

Folyton a híreket böngészi, cseten és e-mailen keresztül kétségbeesett ismerőseit vigasztalja? Álljon fel a fotelből, és találkozzon ismerőseivel és barátaival egy elhagyatott helyen személyesen, mert sosem tudhatjuk, hogy mikor, hol és hogyan figyelnek bennünket a besúgók és a provokátorok, a neten pedig a fizetett trollok, valamint az ellenséges algoritmusok.

8. Sajátítsunk el hasznos egészségügyi ismereteket!

Mivel az újabb kétharmad garancia arra is, hogy a hazai egészségügy helyzete egyre siralmasabb lesz, ezért jobb, ha szerzünk egy elsősegély-könyvet, és megtanuljuk, felelevenítjük legalább az alapismereteket. Például igen hasznosnak érezhetjük magunkat, míg az utcán hirtelen összeeső honfitársunkat 40 percen át próbáljuk szívmasszázzsal, befúvással a mentő kiérkeztéig életben tartani.

9. Töltődjünk fel gyerekek társaságában!

Gyerekekkel lenni jó. Gyerekkel lenni csupa móka, kacagás és vidámság. A gyerekek csodálatra méltó őszinteségükkel és nyitottságukkal képesek időről időre elfeledtetni velünk minden gondunk, bajunk. Ha nincs kéznél saját gyermek, lízingeljünk legalább egyet a családból, a barátoktól, a szomszédoktól! A demokratává nevelést és a Soros-bérenccé kiképzést már egész pici korban elkezdhetjük.

Eszközeink: gyerek véleményének megkérdése, és végighallgatása az őt érintő kérdésekben. Példamutatás asszertív kommunikációból és válogatott szókincsből. Hatékony érveléstechnika bemutatása, majd elvárása. Beszélgetés a demokrácia lényegéről, állampolgári ismeretekről, az önérvényesítésről, továbbá mások véleményének, illetve jogainak tiszteletéről. Ha a gyerekek képesek már az óvodában megtanulni olyan egészen absztrakt dolgokat, mint a számok és az óra, vagyis az idő múlása, akkor egy politikai rendszer megértése miért is lenne olyan bonyolult feladat?

10. Hallgassunk irredenta dalokat! Táncoljunk DJ Demokrata számaira

Végre itt a jó idő, tárjuk sarkig az ablakokat, majd csavarjuk maximumra a hangerőt, hogy a földszinten lakó orbánista Gizi bácsi és Béla néni is hallja meg a közoktatásban sanyargatott diákok hangját, vagy azt, hogy „savanyú a narancs, Viktor!”

Jó szórakozást, most végre kitombolhatjuk magunkat! Kezdődjön a tánc, ami szintén termeli a boldogsághormonokat, jót tesz az ízületeknek, fittebbé tesz, és kisimítja az idegeket!