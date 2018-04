Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Hajóvonták találkozása tilos!" – délután 2-kor kell majd hallgatni a közrádiót, ha valaki ezt akarja hallani. Visszatérnek a hajóvonták a Kossuth Rádióba
Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra. Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre
Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. Még mindig válságos az állapota a fiúnak, akit édesanyjával együtt gázoltak el, és hagytak ott
Az osztrák kormány arra hivatkozik, hogy a visszaéléseket akarják megszüntetni a szigorításokkal. A bűncselekményt elkövető menedékkérőket, köztük a kiskorúakat is kitoloncolják az országból. A bűncselekményt elkövető menedékkérőket, köztük a kiskorúakat is kitoloncolják az országból.","shortLead":"Az osztrák kormány arra hivatkozik, hogy a visszaéléseket akarják megszüntetni a szigorításokkal. Belenézhetnek ezentúl az osztrák hatóságok a menekültjogot kérelmezők mobiljába
A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.
Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg
Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","shortLead":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. Két társelnök venné át a Jobbik irányítását
A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.
A világ legmodernebb tudományos játszótere nyílik a bedőlt Alexandra helyén
Belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást fogadja, de ha valaki figyelmetlen vagy kíváncsi, és visszahívja a gyanús külföldi számot, akkor adódhatnak problémái: lehet, hogy fizetnie kell majd, de az is lehet, hogy mindenféle ajánlattal fogják később zaklatni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a mobilszolgáltatók tudatos fogyasztói magatartásra és megfontoltságra intik az előfizetőket.
Olyan sok gyanús telefonhívás volt az elmúlt napokban az országban, hogy most már megszólaltak a mobilszolgáltatók A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a mobilszolgáltatók tudatos fogyasztói magatartásra és megfontoltságra intik az előfizetőket.","shortLead":"Belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást...","id":"20180417_kulfoldi_hivas_22_es_korzet_orszaghivo_afrikai_hivas_emelt_dijas_visszahivas_nmhh_telekom_telenor_vodafone","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c73af5-84f4-426d-ae52-8ae55ed35010","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_kulfoldi_hivas_22_es_korzet_orszaghivo_afrikai_hivas_emelt_dijas_visszahivas_nmhh_telekom_telenor_vodafone","timestamp":"2018. április. 17. 16:38","title":"Olyan sok gyanús telefonhívás volt az elmúlt napokban az országban, hogy most már megszólaltak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]