[{"available":true,"c_guid":"7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi út tervezésére.","shortLead":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi...","id":"20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57017e70-913b-4659-b026-d37af8344b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","timestamp":"2018. április. 18. 08:55","title":"Új autópálya épül Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","shortLead":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","id":"20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233c90d2-ac8d-49f4-9112-14125ae95617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","timestamp":"2018. április. 17. 16:32","title":"Nagy a baj: kevesebb sört isznak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe a filmjeiket reklámozni. Ott azonban azonnal politikai menedékjogot kértek az osztrák főváros amerikai követségén. 1999-ben térhettek vissza Dél-Koreába.","shortLead":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe...","id":"20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29105a24-7e34-475c-bbb3-8436cc9a5bf8","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","timestamp":"2018. április. 17. 16:37","title":"Meghalt a dél-koreai színésznő, akit elraboltatott Kim Dzsong Il","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű szkinhedszervezet egykori vezetőjének nevezte.","shortLead":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű...","id":"20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7f1fac-a27a-49b4-bd1d-ec09acfbe0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","timestamp":"2018. április. 17. 06:21","title":"A bíróság szerint jogosan nevezhették egykori szkinhedvezérnek a Jobbik alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokaknak megéri a kisvállalati adózást választani, de aki így tesz, az kevesebb kedvezményt kaphat a szociális hozzájárulási adójára. Az Adózóna mutatta be a főbb tudnivalókat.","shortLead":"Sokaknak megéri a kisvállalati adózást választani, de aki így tesz, az kevesebb kedvezményt kaphat a szociális...","id":"20180418_Tobb_kedvezmenyrol_lemondhat_aki_a_kivat_valasztja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594c4fd-dcf8-4f63-9945-6ffd79792ef1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180418_Tobb_kedvezmenyrol_lemondhat_aki_a_kivat_valasztja","timestamp":"2018. április. 18. 10:25","title":"Több kedvezményről lemondhat, aki a kivát választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","shortLead":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","id":"20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c39dc39-ce57-46c8-a9bd-211c7672cf74","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 14:22","title":"A horvátok kimondták: rendkívüli állapot van a kivándorlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az összeget forintosítani nem is nagyon érdemes.","shortLead":"Ezt az összeget forintosítani nem is nagyon érdemes.","id":"20180417_autosok_ado_europai_unio_acea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd3fdd-dd00-4ee4-91b7-e58f2591caf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_autosok_ado_europai_unio_acea","timestamp":"2018. április. 17. 11:27","title":"Őrült összeget, 413 milliárd eurót fizetnek be évente Európa autósai adóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett felméréséből kiderül, a sikeres vállalkozások alapítói hány évesen indították cégüket. ","shortLead":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett...","id":"20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b62468-2b0c-4b3b-a481-f0cb5e0fe217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Ez az ideális életkor cégalapításhoz – magasabb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]