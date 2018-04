Szerdán megalakult az MSZP–Párbeszéd közös frakciója, ugyanis a választási közösködés után a két párt eldöntötte, a parlamentbe is közösen ülnek be. Mindezt a Képviselői Irodaházban jelentette be Karácsony Gergely, de Tordai Bence nem lehetett ott. Ugyanis Kövér László még 2017-ben örökre kitiltotta őt a Parlamentből és a Képviselői Irodaházból.

Tordai azt írta:

Szomorú vagyok: hiába lettem országgyűlési képviselő 700 ezer ember akaratából, Kövér László nem vett le a feketelistájáról, így ma sem jutottam be a Képviselői Irodaházba.

Lehet még ezt játszani pár napig, de aztán vége a dacoskodásnak, és győz az emberek akarata Kövéré felett. Vagy ahogy Petőfi írta 1848-ban:

"Habár fölűl a gálya,

S alúl a víznek árja,

Azért a víz az úr!"

Kövér annak idején azért tiltotta ki örökre Tordait, mert a párt akkori szóvivője "a miniszterelnök ajtajára több feliratot is kiragasztott, például ilyeneket: 'Putyin-csicska', 'hazaáruló', emellett a szerdai tüntetést is hirdette az ajtón." Tordai azt írja Facebook-oldalán, hogy nem volt az első alkalom, hogy belépési engedélyét megvonta a házelnök, ez most a harmadik eset, ami viszont végérvényes. Álláspontja szerint Kövér ezzel "a kollektív bűnösség elvét követi".