[{"available":true,"c_guid":"bf36f12e-6d7d-4d41-95d7-291ff31d2dbd","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"„Élethosszon át tartó tanulás” – ilyen tőle meglepő kifejezéseket mondott például. Vélemény.","shortLead":"„Élethosszon át tartó tanulás” – ilyen tőle meglepő kifejezéseket mondott például. Vélemény.","id":"20180418_Parragh_Laszlo_megint_az_oktatasugy_elere_all_Lehet_hogy_megvilagosult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf36f12e-6d7d-4d41-95d7-291ff31d2dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62810da-1a7d-4794-af71-e654594a411d","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Parragh_Laszlo_megint_az_oktatasugy_elere_all_Lehet_hogy_megvilagosult","timestamp":"2018. április. 18. 16:36","title":"Parragh László megint az oktatásügy élére áll. Lehet, hogy megvilágosult?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530b4216-c1a7-4c88-a1c4-5ab57eca53d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elégedett vendég a jóízűen elfogyasztott étek után bement a konyhába, és valamennyi alkalmazottnak a kezébe nyomott még száz dollárt. Az eset egy Michelin-csillagos chicagói étteremben történt. ","shortLead":"Az elégedett vendég a jóízűen elfogyasztott étek után bement a konyhába, és valamennyi alkalmazottnak a kezébe nyomott...","id":"20180417_Felmillio_forintos_borravalot_adott_mert_finomnak_talalta_a_vacsorat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530b4216-c1a7-4c88-a1c4-5ab57eca53d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19059070-54fc-490a-aaf4-23d3155d4219","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Felmillio_forintos_borravalot_adott_mert_finomnak_talalta_a_vacsorat","timestamp":"2018. április. 17. 19:31","title":"Félmillió forintos borravalót adott, mert finomnak találta a vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt újabb 7 milliót adtak össze a párt vezetőinek a kampánytámogatás visszafizetésére. ","shortLead":"Egy nap alatt újabb 7 milliót adtak össze a párt vezetőinek a kampánytámogatás visszafizetésére. ","id":"20180418_meg_31_milliora_van_a_celtol_az_egyutt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26970917-b071-4a29-8483-af39b9bda109","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_meg_31_milliora_van_a_celtol_az_egyutt","timestamp":"2018. április. 18. 13:03","title":"Még 31 millióra van a céltól az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Balázs, a Mi vagyunk a többség tüntetések egyik szervezője azt mondja, kiemelkedőnek számít a részvételi kedv az újabb tüntetésen. Nem állnak le szombaton, a tüntetéshullámból mozgalom lehet. A részleteket szombaton jelentik be.","shortLead":"Gulyás Balázs, a Mi vagyunk a többség tüntetések egyik szervezője azt mondja, kiemelkedőnek számít a részvételi kedv...","id":"20180417_Tuntetes_ujratoltve_ismetlesre_ennyien_meg_nem_jelentkeztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372c5648-816f-4f91-95ac-a512f5e42019","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Tuntetes_ujratoltve_ismetlesre_ennyien_meg_nem_jelentkeztek","timestamp":"2018. április. 17. 16:08","title":"Tüntetés újratöltve: ismétlésre ennyien még nem jelentkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eacc06-681f-4a1d-9ecd-87de2409007d","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Vasárnap elnökválasztást tartottak Montenegróban. Milo Djukanović, korábbi hatszoros miniszterelnök és egyszeres államfő abszolút többséget szerzett, mint mindannyiszor 1991 óta, valahányszor elindult valamilyen választáson. Hogyan csinálja?","shortLead":"Vasárnap elnökválasztást tartottak Montenegróban. Milo Djukanović, korábbi hatszoros miniszterelnök és egyszeres...","id":"20180417_Egy_politikus_aki_soha_nem_veszit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26eacc06-681f-4a1d-9ecd-87de2409007d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767da9f3-9ce8-44de-8788-1e06a72b35fa","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Egy_politikus_aki_soha_nem_veszit","timestamp":"2018. április. 17. 17:00","title":"Egy politikus, aki soha nem veszít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","shortLead":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","id":"20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df0c86c-4536-46ae-87dc-01583d2ee8a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","timestamp":"2018. április. 17. 15:24","title":"Megpróbáltak betörni a Közös Ország Mozgalom irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]