[{"available":true,"c_guid":"83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény, amelyről szó van, és hogy miért éppen most jutott el a nyomozás Gyárfás Tamásig.","shortLead":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény...","id":"20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb83dcf-9b8a-400d-b10d-adfd8d021da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","timestamp":"2018. április. 18. 18:04","title":"Ezekből a mozaikokból állhat össze, van-e köze Gyárfás Tamásnak a Fenyő-gyilkossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","shortLead":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","id":"20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4ba60-5d1f-468a-a361-19871f75e048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","timestamp":"2018. április. 18. 06:33","title":"Nem tudják beszedni Andy Vajna tévéitől a jogdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","shortLead":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","id":"20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dc426-c034-4079-92cb-7b9c83542db9","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","timestamp":"2018. április. 17. 11:40","title":"Többféle barackpálinka összekeveréséből készül a \"nemzeti összetartozás itala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","shortLead":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","id":"20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634e781-718a-4054-b7f3-39240c5b037e","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","timestamp":"2018. április. 17. 08:17","title":"Az öltözőből hívta vissza a csapatokat a bíró egy tizenegyesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja, hogy 20 ezer jelentkezőből választottak ki 20-at – köztük a magyarországi korrupciót kutató civil szervezet fejlesztéseit.\r

