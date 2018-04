Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","shortLead":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","id":"20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d21ba9-5fec-46d2-9f45-01787222bc85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","timestamp":"2018. április. 17. 06:07","title":"Háromsávos lesz az M1-es autópálya, keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e0333-aecb-4757-b118-d64896f0413f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Milano Design Weekre hozta el az LG okoskanapéját, amelyet egy olasz céggel közösen fejlesztettek.","shortLead":"Az idei Milano Design Weekre hozta el az LG okoskanapéját, amelyet egy olasz céggel közösen fejlesztettek.","id":"20180417_lg_natuzzi_okoskanape_milano_design_week","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12e0333-aecb-4757-b118-d64896f0413f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a1300-1e9f-4762-add2-568c2009eb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_lg_natuzzi_okoskanape_milano_design_week","timestamp":"2018. április. 17. 13:00","title":"Ezen lesz igazán jó a tévézés is: jön az okoskanapé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96779e6c-67c8-4ce3-8243-16eb4461ce65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy minél hamarabb rendkívüli tisztújítást lehessen tartani.","shortLead":"A cél az, hogy minél hamarabb rendkívüli tisztújítást lehessen tartani.","id":"20180417_Az_LMPelnokseg_ujabb_ket_tagja_mondott_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96779e6c-67c8-4ce3-8243-16eb4461ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dda191-be60-48b9-85d2-71aa8e0bc2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_LMPelnokseg_ujabb_ket_tagja_mondott_le","timestamp":"2018. április. 17. 07:17","title":"Az LMP-elnökség újabb két tagja mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el a Mein Kampf című előadásra azok, akik hajlandóak felvenni egy horogkeresztes karszalagot. A színház azzal védekezik, hogy az ajánlat egy társadalmi kísérlet része.","shortLead":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el...","id":"20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43215659-9724-475f-8642-35016074c082","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","timestamp":"2018. április. 18. 11:58","title":"Balhé lett a német színház ajánlatából, hogy horogkereszttel ingyen mehetnek az előadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek le kell válnia a rendszerről. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéknek le kell válnia a rendszerről. Vélemény.","id":"20180418_A_NER_megbuktatasanak_forgatokonyve_Elso_fejezet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719886a9-ff3e-4bd0-b72a-91d8d7371f92","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_NER_megbuktatasanak_forgatokonyve_Elso_fejezet","timestamp":"2018. április. 18. 11:21","title":"A NER megbuktatásának forgatókönyve. Első fejezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német rendőrök. ","shortLead":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német...","id":"20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679718b-27c4-42f8-8870-ad481f3cda26","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 07:32","title":"Nagy razziába fogott a német rendőrség a szervezett bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","shortLead":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","id":"20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f570747-3ed4-4802-9b49-8bf1b01596f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Elgázolt egy embert a villamos a Csörsz utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","id":"20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc401d-43ae-4088-a029-be8b22dbb45a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","timestamp":"2018. április. 18. 15:40","title":"Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]