Felbujtás gyanújával vették őrizetbe az 1998-ban történt Fenyő-gyilkosság ügyében Gyárfás Tamást, az úszószövetség volt elnökét, sportdiplomatát, volt médiavállalkozót - ez a hír futott végig kedden minden csatornán. A rendőrségi nyomozásról egyelőre nem sokat tudni, az ügyben egyebek mellett az alábbi kérdésekre keresi a válaszokat a sajtó és a közvélemény.

Miért háborúzott Fenyő János és Gyárfás Tamás?

Ahogy azt korábban részletesebben is megírtuk, alapvetően a köztévé reggeli műsorát adó Nap TV birtoklásáért ment a harc, de úgy tűnt, aki ezt nyeri, azé lesz egy majdani országos tévécsatorna is a tévéfrekvenciák privatizálása után.

De hát Gyárfás és Fenyő kibékültek, nem?

Állítólag maga Horn Gyula miniszterelnök közvetített a Népszava-tulajdonos Fenyő és a Nap TV-s producer Gyárfás között, mikor már nagyon elmérgesedett a viszonyuk. Gyárfás maga pedig azt nyilatkozta, megbékélt Fenyővel annak halála előtt - de Kovács Lajos volt rendőrnyomozó szerint mindenki tudta, hogy ez nem volt igaz, nem zárták le az ellenségeskedést. Próbáltuk elérni a nyolcvanas években Gyárfás Tamással könyvet író, neki a rendszerváltás előtt kaszinónyitási engedélyt adó Békesi Lászlót, akkori és későbbi pénzügyminisztert, de ő sem akart nyilatkozni az ügyben. Kuncze Gábor volt SZDSZ-es belügyminiszter azt mondta, nem tud a Horn-féle békéltetésről, 1997 végén viszont volt egy hivatalos békéltető tárgyalás Gyárfás és Fenyő között, amely eredményes volt, ezért sem tűnik neki logikusnak, hogy a következő év áprilisában aztán Gyárfás megöletné Fenyőt. Utóbbiról annyit mond, akkoriban a vállalkozók azt mondták róla, "nem volt szerethető", de mivel ő nem volt vállalkozó, nem tud ezekről konkrétabbat.

Gyárfás Tamás a Nemzeti Nyomozó Iroda Aradi utcai épületénél 2018. április 17-én © MTI / Mihádák Zoltán

Fenyő egykori bizalmasa, pszichológusa, az azóta elhunyt Perczel Tamás úgy emlékszik a Számvetés című, 2005-ös dokumentumfilmben, hogy Fenyő nem akarta vagy nem tudta leállítani magánháborúját Gyárfással a NapTV tulajdonlásáért, titkosszolgálati forrásokat is felhasználva gyűjtetett anyagokat Gyárfásról, "összeállt egy százoldalas anyag Gyárfás Tamás gazdasági visszaéléseiről", "nagyon súlyos dolgokkal". Perczel arra utal, ezt az anyagot megkapta Kuncze Gábor akkori belügyminiszter. Kuncze tagadja ezt.

Aztán kialakult a Fenyő-Princz háború is, Fenyő ki akarta penderíteni a médiából a Postabank-vezér Princz Gábort, aki egész médiabirodalmat tartott fenn pénzintézete emlékezetes bukásáig. Fenyőnek állítólag megvoltak a Postabank valódi és meghamisított mérlegei, volt rajta politikai nyomás is baloldalról, mert támadta lapjaiban. Perczel szerint Fenyőt tehát túl sok felől támadták, és elvesztette a védettségét.

Kereszty András volt akkoriban a Népszava főszerkesztője, ő blogbejegyzésében állítja, a Népszava nem volt elfogult, holott Fenyő szerette volna, hogy az legyen, és pár elfogult cikk megjelenése és egy Gyárfással folytatott tévévita után lemondott a posztjáról.

Miért éppen most vitték be Gyárfást?

Kovács Lajos egykori nyomozó, nyugalmazott ezredes az ATV-ben és Vujity Tvrtkónak a Facebookon külön is beszélt az esetről, gondolatairól. A gyilkosság után hamar kialakult a sejtése, hogy Gyárfás lehetett a gyilkosság hátterében, de addig nem volt értelme letartóztatni, amíg nem volt meg az elkövető. A korábban is Portik Tamás embereként azonosított Jozef Rohác szlovák állampolgárt végül 2008-ban Prágában fogták el egy közúti rutinellenőrzéskor, és DNS-e egyezett a gyilkosságot elkövető ember által levetett sapkán talált nyomokkal. Rohácot végül 2017-ben ítélték el jogerősen, Kovács szerint vagy a szlovák bűnöző gondolta azt, hogy beszélni fog, vagy ígértek neki valamilyen könnyítést életfogytiglani börtönbüntetése feltételeivel kapcsolatosan. A kérdés persze továbbra is az, miért épp a választás után kilenc nappal döntött úgy a rendőrség, lép. Így a közvélemény is könnyen összeköti Gyárfás őrizetbe vételét az újabb kétharmaddal és azzal, hogy Orbán Viktor azt ígérte, a választások utáni élegtételt fognak venni. Kuncze Gábor egykori beülgyminiszter is azt mondta a hvg.hu-nak, nem érti és nem tudja, miért most történt az őrizetbe vétel, lehet, hogy egy folyamat kezdete csak. Mindenesetre meg kell várni a bírósági döntést, nem szabad pálcát törni Gyárfás felett - mondta Kuncze.

Hogy történhetett a felbujtás?

Két verzió is él. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerint Gyárfás Portik Tamást bízta meg a gyilkosság elkövetésével, Portik pedig Roháccsal végeztette el a gyilkosságot - ez a hivatalos gyanú. Kovács Lajos exnyomozó a videóban Tvrtkónak viszont arról beszél, annak idején felmerült, hogy Gyárfás a hírhedt "vállalkozót", Tasnádi Pétert bízta meg, neki fizetett is kétszer ötmillió forintot, de később Gyárfás azt nyilatkozta, tartozott Tasnádinak, azért fizetett neki. Tasnádi Péter egyébként megdöbbent Gyárfás őrizetbe vételén. 2014-ben azt a tanúvallomást tette, hogy Gyárfás megbízta őt egy négyszemközti beszélgetésen Fenyő kivégzésével, de ő ezt nem teljesítette.

20 éve történt a gyilkosság, ilyen időtávlatban nem évülnek el a bűncselekmények?

Bizonyos bűncselekmények nem évülnek el, ilyenek a háborús, emberiesség elleni bűncselekmények, és az emberölés minősített esete is ilyen. Minősített esetnek számít, ha az emberölést előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból vagy célból stb. követik el. Ráadásul a nyomozás is zajlott folyamatosan, azaz hiába történt régen maga a gyikosság. Azt egyelőre nem tudni, hogy ebben az ügyben mi is a pontos tényállás, ennek alapján lehetne kijelenteni, hogy pontosan hogy állunk az elévüléssel.

Gyárfás Tamás a budapesti vizes világbajnokság kabaláinak bemutatóján 2016. november 28-án © Túry Gergely

Milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek?

A sajtóban a Zoom érteslései alapján az terjedt el, hogy a rendőrségnek van egy 2004-es hangfelvétele, amelyen Portik és Gyárfás beszélget. Kovács Lajos exnyomozó szerint az biztos, hogy a bizonyítéknak nagyon erősnek kell lennie, különben nagyon csúnya bakot lőne a rendőrség. Próbáltuk elérni az akkoriban az életellenes ügyek osztályát vezető Doszpot Pétert, de nem akart nyilatkozni.

Gyárfás a gyanúsítás és az őrizetbe vétel ellen is panaszt jelentett be, és a leghatározottabban tagadta a terhére rótt cselekményt, derült ki ügyvédje, Bánáti János közleményéből. A gyanúsított esetleges előzetes letartóztatásáról várhatóan pénteken dönt a bíróság.

Mi lesz Gyárfással és a FINA-beli pozíciójával?

Gyárfás Tamás a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) vezető testületének, a bureau-nak a tagja, ez fontos sportdiplomáciai tisztség. Megkérdeztük a FINA-t, felfüggeszti-e Gyárfás tagságát. A FINA azt válaszolta, a szervezetnek tudomása van a végrehajtó bizottsági tagjáról, Gyárfás Tamásról szóló médiahírekről.