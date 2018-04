Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec30266-53a0-4c7d-838f-14925c1c0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint Amszterdamban, 2019-ben vehetik birtokba a járókelők azt a hidat, amin négy 3D-nyomtatást végző robot dolgozott az elmúlt fél évben.","shortLead":"A tervek szerint Amszterdamban, 2019-ben vehetik birtokba a járókelők azt a hidat, amin négy 3D-nyomtatást végző robot...","id":"20180417_3d_nyomtatas_hid_hollandia_mx3d","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec30266-53a0-4c7d-838f-14925c1c0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baa2eb-8357-4812-9165-394140fb5c94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_3d_nyomtatas_hid_hollandia_mx3d","timestamp":"2018. április. 17. 09:03","title":"Egy 4,5 tonnás komplett hidat nyomtattak ki Hollandiában – 4 robot 6 hónap alatt készült el vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő szerint az illiberális demokráciák felemelkedésének vagyunk szemtanúi. ","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő szerint az illiberális demokráciák felemelkedésének vagyunk szemtanúi. ","id":"20180416_Macron_Egyetlen_Orban_Viktor_altal_vallott_erteket_sem_tartok_a_magamenak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf9189-04d0-4d1d-b682-86f6b72cd05f","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Macron_Egyetlen_Orban_Viktor_altal_vallott_erteket_sem_tartok_a_magamenak","timestamp":"2018. április. 16. 16:10","title":"Macron: „Egyetlen, Orbán Viktor által vallott értéket sem tartok a magaménak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves cigit a központból. ","shortLead":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves...","id":"20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f36f747-0b75-451a-ac6e-98589c862538","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","timestamp":"2018. április. 16. 21:03","title":"Száműzik a füves cigit Hollandia harmadik legnagyobb városának központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például a tápkábelén keresztül.","shortLead":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például...","id":"20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29f507-fdbe-44c5-9118-681e7865757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:00","title":"Azt hiszi, biztonságban van, mert nem csatlakozik a gépe a netre? Sajnos téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év polgárháború után a francia elnöki hivatal elkezdett gondolkozni azon, hogy megfosszák Szíria diktátorát a Becsületrendtől.","shortLead":"Hét év polgárháború után a francia elnöki hivatal elkezdett gondolkozni azon, hogy megfosszák Szíria diktátorát...","id":"20180417_Franciaorszag_odacsap_talan_most_mar_elvehetik_Aszadtol_a_Becsuletrendet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ccb31-3efb-4e6a-99cb-f05bf78ed65f","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Franciaorszag_odacsap_talan_most_mar_elvehetik_Aszadtol_a_Becsuletrendet","timestamp":"2018. április. 17. 05:33","title":"Franciaország odacsap: talán most már elvehetik Aszadtól a Becsületrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Miközben az utóbbi évek a sörpiacon radikális változásokat hoztak, a kézműves sörök térhódítása mellett a nagyüzemeket is lendületbe hozva, egy valami nemigen változott: tíz sörivó közül kilenc a csapolt sörre esküszik, meggyőződéssel vallva, hogy a csapolt sokkal finomabb a palackozottnál.","shortLead":"Miközben az utóbbi évek a sörpiacon radikális változásokat hoztak, a kézműves sörök térhódítása mellett a nagyüzemeket...","id":"20180417_Csapra_bukik_a_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400665b9-e506-4508-a265-b3bd4163cdf2","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Csapra_bukik_a_magyar","timestamp":"2018. április. 17. 16:26","title":"Csapra bukik a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","shortLead":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","id":"20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f84368-d49b-4db0-ac80-1fd80791b405","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","timestamp":"2018. április. 16. 16:38","title":"Mészáros Lőrinc embere otthagyja az Echo Tv-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki, így akár parancsokat, feladatokat is adhatunk neki.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki...","id":"20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31953b7d-4e34-47ac-8d24-594cc45a649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","timestamp":"2018. április. 16. 15:03","title":"Csináltak egy fejre rakható készüléket, ami 100-ból 92 esetben megért mindent, amit csak magunkban mondunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]