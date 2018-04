Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","id":"20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07315d5-4df6-416f-9560-a4a1839b4589","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","timestamp":"2018. április. 16. 12:54","title":"2,5 milliárdos jutalmat osztottak az ügyészségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a szíriai Dúma városában április 7-én elkövetett vegyifegyver-támadás során a klórgáz mellett ezt is bevetették – közölte a külügyminisztérium.\r

","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a szíriai Dúma városában április 7-én elkövetett vegyifegyver-támadás során...","id":"20180418_szarint_is_hasznaltak_a_sziriai_gaztamadasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28826b-aa5f-4b6b-82fc-983b41bb8558","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_szarint_is_hasznaltak_a_sziriai_gaztamadasban","timestamp":"2018. április. 18. 05:17","title":"Szarint is használtak a szíriai gáztámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül választhatják ki az utasok szombattól a nekik legjobban tetszőt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül...","id":"20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e194bf3-4344-4c39-82b8-da8a6806eff2","keywords":null,"link":"/elet/20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","timestamp":"2018. április. 17. 15:34","title":"Megkérdezik a bécsieket, milyen üléseket szeretnének az új metrókba – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","shortLead":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","id":"20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d432c61a-e1cc-4ef7-b517-0448d31b4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. április. 16. 13:10","title":"Juhász Péteréknek lassan megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","shortLead":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","id":"20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7949dccc-d081-42b9-9b78-a4af78151cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 17. 13:07","title":"Az Együtt helyzete miatt fordul az Ab-hoz a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök rendeleti úton kormányozhat ugyanis, és ezeket a rendeleteket nem lehet megtámadni az alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök...","id":"20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e018f691-5338-4a90-97cc-7c62d4577d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","timestamp":"2018. április. 17. 19:48","title":"Úgy tűnik, hetedjére is meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","shortLead":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","id":"20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4ba60-5d1f-468a-a361-19871f75e048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","timestamp":"2018. április. 18. 06:33","title":"Nem tudják beszedni Andy Vajna tévéitől a jogdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]