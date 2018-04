Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi út tervezésére.","shortLead":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi...","id":"20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57017e70-913b-4659-b026-d37af8344b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","timestamp":"2018. április. 18. 08:55","title":"Új autópálya épül Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Veres Margit keddi sajtótájékoztatóján nem kérdezhettek az újságírók. Balmazújváros polgármestere állította: nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"Veres Margit keddi sajtótájékoztatóján nem kérdezhettek az újságírók. Balmazújváros polgármestere állította: nem...","id":"20180417_artatlansagat_bizonygatta_balmazujvaros_letoltendore_itelt_polgarmestere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc600db-be68-49df-acbe-db43c1e493fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_artatlansagat_bizonygatta_balmazujvaros_letoltendore_itelt_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 17. 18:24","title":"Ártatlanságát bizonygatta Balmazújváros letöltendőre ítélt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszószövetség egykori elnöke hosszan mesélt a kihallgatóinak a Fenyő Jánossal folytatott vitájáról és arról is, milyen kapcsolatban van Portik Tamással. ","shortLead":"Az úszószövetség egykori elnöke hosszan mesélt a kihallgatóinak a Fenyő Jánossal folytatott vitájáról és arról is...","id":"20180418_Penteken_dontenek_Gyarfas_letartoztatasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd775412-5fd6-4441-a1fb-338ce923604f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Penteken_dontenek_Gyarfas_letartoztatasarol","timestamp":"2018. április. 18. 11:51","title":"Pénteken döntenek Gyárfás letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f439d2f1-eff1-4121-84dc-8331fd0ebe7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bennett-kenguruknál született kölyök még nem elég fejlett ahhoz, hogy az erszényt tartósan elhagyja, de már nagyon kíváncsi a külvilágra.","shortLead":"A Bennett-kenguruknál született kölyök még nem elég fejlett ahhoz, hogy az erszényt tartósan elhagyja, de már nagyon...","id":"20180417_mar_kikukucskalnak_az_erszenybol_a_budapesti_kengurubebik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f439d2f1-eff1-4121-84dc-8331fd0ebe7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbad547-6d2d-4ff5-bc14-c1bd2262ef5d","keywords":null,"link":"/elet/20180417_mar_kikukucskalnak_az_erszenybol_a_budapesti_kengurubebik","timestamp":"2018. április. 17. 18:45","title":"Már kikukucskál az erszényből a budapesti kengurubébi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930ff9e-9919-4470-9823-0f28f6e7a399","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A ketamin főleg partidrogként ismert, de most kipróbálták szuicid gondolatokkal rendelkező embereknél, és úgy tűnik, segített. ","shortLead":"A ketamin főleg partidrogként ismert, de most kipróbálták szuicid gondolatokkal rendelkező embereknél, és úgy tűnik...","id":"20180416_Partidrog_segithet_a_depresszio_kezeleseben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c930ff9e-9919-4470-9823-0f28f6e7a399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31fa8d5-c74d-4a51-9bc7-6bd3e0b74842","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Partidrog_segithet_a_depresszio_kezeleseben","timestamp":"2018. április. 16. 18:14","title":"Partidrog segíthet a depresszió kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo Kim Dzsong Unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt – adta hírül kedden éjjel az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Mike Pompeo Kim Dzsong Unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt – adta hírül kedden éjjel az AP amerikai...","id":"20180418_titkos_kuldetes_eszak_koreaban_cia_igazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213246b9-97fd-4f09-8338-bcec6427594e","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_titkos_kuldetes_eszak_koreaban_cia_igazgato","timestamp":"2018. április. 18. 05:47","title":"Titkos küldetést teljesített Észak-Koreában a CIA igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t, miután kiderült, hogy a vidéki telefonhálózat fejlesztése helyett inkább trükközött egy kicsit.","shortLead":"Óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t, miután kiderült, hogy a vidéki telefonhálózat fejlesztése helyett...","id":"20180417_40_millio_dollaros_buntetes_az_amerikai_tmobilenak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3119948f-7d94-49f0-95b2-1eece14433b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_40_millio_dollaros_buntetes_az_amerikai_tmobilenak","timestamp":"2018. április. 17. 10:01","title":"Durván trükközött, ezért óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]