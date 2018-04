Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","shortLead":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","id":"20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd739a7-f665-44b2-8a89-5c93a9ac5899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","timestamp":"2018. április. 19. 11:40","title":"Elengedheti a BKIK a kötelező kamarai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz az internetre csatlakozott.","shortLead":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz...","id":"20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163c648-e369-41f6-a59d-0c79855e1152","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","timestamp":"2018. április. 19. 19:01","title":"Filmbe illik, de ez maga a valóság: így hackeltek meg egy kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjtörvényben vannak olyan előírások, amelyekhez érdemes a nyugdíjazás előtt állóknak igazodniuk, ha több pénzt szeretnének. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíjtörvényben vannak olyan előírások, amelyekhez érdemes a nyugdíjazás előtt állóknak igazodniuk, ha több pénzt...","id":"20180419_Erdekli_mennyi_lesz_a_nyugdija_Mutatjuk_hogy_szamolhatja_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48cb92-b528-464f-aeaa-4ba35872ab5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Erdekli_mennyi_lesz_a_nyugdija_Mutatjuk_hogy_szamolhatja_ki","timestamp":"2018. április. 19. 10:27","title":"Érdekli, mennyi lesz a nyugdíja? Mutatjuk, hogy számolhatja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5301a9e-691e-4e75-9836-be9d26c8afe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsított és bűnügyi őrizetbe vett korábbi úszóelnök története után megszólalt Tasnádi Péter is.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsított és bűnügyi őrizetbe vett korábbi úszóelnök története után...","id":"20180418_Gyarfasugy_Tasnadi_Peter_megdobbent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5301a9e-691e-4e75-9836-be9d26c8afe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd49e82-248d-497f-ad81-a0652e9aca72","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfasugy_Tasnadi_Peter_megdobbent","timestamp":"2018. április. 18. 09:53","title":"Gyárfás-ügy: Tasnádi Péter megdöbbent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében meghatározottnál „sokkal, de sokkal nagyobb lóvét” kapott Soros György alapítványaitól.","shortLead":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében...","id":"20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c11620-5b03-43c2-95aa-5e73d058fe70","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 08:47","title":"Jogerősen pert nyert az Eötvös Károly Intézet Németh Szilárd ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén.



","shortLead":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti...","id":"20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac4cec-b69b-4e31-bfc7-c0bc4422f940","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 18. 21:42","title":"Szavazás: 150 kifogás érkezett az egyéni választókerületi eredményt megállapító döntésekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak a hírcsatornától.","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak...","id":"20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f81c5b-8b8c-497d-a9c5-483ad5b8a34a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 18. 14:18","title":"Veiszer Alindát is kirúgták a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6de73-f87e-4a47-b948-bcbda46a25e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán néhány beállításra van szükség az iPhone X-en ahhoz, hogy az elvártnál jóval hosszabb ideig működjön a telefon egy feltöltéssel.","shortLead":"Csupán néhány beállításra van szükség az iPhone X-en ahhoz, hogy az elvártnál jóval hosszabb ideig működjön a telefon...","id":"20180418_iphone_x_uzemido_hosszabbitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab6de73-f87e-4a47-b948-bcbda46a25e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208922f6-9acd-4fd6-b318-765cd0ad94d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_iphone_x_uzemido_hosszabbitas","timestamp":"2018. április. 18. 15:03","title":"Egy egyszerű trükkel jelentősen meghosszabbítható az új iPhone üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]