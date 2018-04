Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82b54f83-c8b4-4b62-96ee-829c999eb348","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A japán pénzügyminisztérium vizsgálatot indított az ügyben, és sürgeti az áldozatokat, hogy lépjenek elő.","shortLead":"A japán pénzügyminisztérium vizsgálatot indított az ügyben, és sürgeti az áldozatokat, hogy lépjenek elő.","id":"20180419_Mar_Japanban_sem_fer_bele_a_zaklatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b54f83-c8b4-4b62-96ee-829c999eb348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f97dcc0-a739-4c32-af38-9eb76c72ef3f","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Mar_Japanban_sem_fer_bele_a_zaklatas","timestamp":"2018. április. 19. 12:15","title":"Belebukott a zaklatási vádakba egy japán miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért az EU-nak külön kéne támogatni az ilyen profilú civil szervezeteket. A labda innentől az Európai Bizottság térfelén pattog.\r

\r

","shortLead":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért...","id":"20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e66955-ee15-4454-8ec0-f003976cf83f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","timestamp":"2018. április. 19. 13:39","title":"Az EU-s civil szervezetek támogatását javasolja az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai partnerséget és a geopolitikai, illetve gazdasági kihívások egész sorát vitatja meg.","shortLead":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai...","id":"20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8d386c-52e0-4044-ad52-ce314672d9d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. április. 18. 17:21","title":"Donald Trump április végén fogadja Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sértené a nyomozás érdekeit, ha kikerülne. A 4-es metróról szóló OLAF-jelentés esetében Péterfalvi Attila azt mondta, az a nyilvánosságra tartozik. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sértené a nyomozás érdekeit, ha kikerülne. A 4-es...","id":"20180418_elios_ugy_nem_hozzak_nyilvanossagra_az_olaf_jelenteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4871a61d-65c5-495f-a98d-d82ad029a61d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_elios_ugy_nem_hozzak_nyilvanossagra_az_olaf_jelenteset","timestamp":"2018. április. 18. 10:11","title":"Elios-ügy: nem hozzák nyilvánosságra az OLAF-jelentést, a 4-es metróéval ellentétben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","shortLead":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","id":"20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074f996b-2a5b-4815-b742-12fde29cea1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. április. 19. 12:21","title":"Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy élénken emlékezett egy traumatikus történésre, még akkor is, ha minden más ellene szólt. A jelenség oka az agy működésében keresendő - mutat rá könyvében Kathryn Schulz.","shortLead":"Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy élénken emlékezett egy traumatikus történésre, még akkor is, ha minden...","id":"20180418_Biztos_benne_hogy_jol_emlekszik_valamire_Ne_vegyen_ra_merget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af6a345-38ee-4923-be9f-e85779c8fa3e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180418_Biztos_benne_hogy_jol_emlekszik_valamire_Ne_vegyen_ra_merget","timestamp":"2018. április. 18. 16:15","title":"Biztos benne, hogy jól emlékszik valamire? Ne vegyen rá mérget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség indítványozta az előzetes letartóztatását, az ügyészség mégis szabadlábra helyezte a sofőrt. A 48 éves nő vasárnap este Nagykanizsán zebrán gázolt el és hagyott cserben egy négyéves kisfiút és az édesanyját.","shortLead":"A rendőrség indítványozta az előzetes letartóztatását, az ügyészség mégis szabadlábra helyezte a sofőrt. A 48 éves nő...","id":"20180419_szabadlabra_helyeztek_a_nyiregyhazi_cserbenhagyot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa0e0d-e995-4b62-b694-2aa47df14ac4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_szabadlabra_helyeztek_a_nyiregyhazi_cserbenhagyot","timestamp":"2018. április. 19. 09:36","title":"Szabadlábra helyezték a zebrán gázoló cserbenhagyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont olyan, mint amit a jobboldal művel Sorossal.","shortLead":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont...","id":"20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20660327-e564-4b21-87fc-664886082ffe","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","timestamp":"2018. április. 18. 11:18","title":"Schiffer már megbánta, hogy LMP lett a párt neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]