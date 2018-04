Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják az F1-rendszámot, amely eddig Afzal Khan brit autódizájner Bugatti Veyron típusú gépkocsiján volt.","shortLead":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják...","id":"20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2caf4-98ee-42df-9bca-4aeb54852f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","timestamp":"2018. április. 18. 16:17","title":"4,3 milliárd forintért árulják a világ legdrágább rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","shortLead":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","id":"20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233c90d2-ac8d-49f4-9112-14125ae95617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","timestamp":"2018. április. 17. 16:32","title":"Nagy a baj: kevesebb sört isznak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014-ben bezárt üzemegység újbóli megnyitását elsősorban az építőanyagok iránti hazai és külföldi kereslet meredek emelkedése indokolja. Az LB-Knauf-nak ez lesz a negyedik magyarországi termelőegysége, 23 munkahelyet teremtenek.","shortLead":"A 2014-ben bezárt üzemegység újbóli megnyitását elsősorban az építőanyagok iránti hazai és külföldi kereslet meredek...","id":"20180419_Meghallottak_az_idok_szavat_ujranyit_az_epitoanyaggyar_Debrecenben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e2205-077a-4684-b49b-315c3452a7ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meghallottak_az_idok_szavat_ujranyit_az_epitoanyaggyar_Debrecenben","timestamp":"2018. április. 19. 14:22","title":"Meghallották az idők szavát: újranyit az építőanyaggyár Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97","c_author":"Győri Péter","category":"itthon","description":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen. Vélemény.","shortLead":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen...","id":"20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de7851-a344-4485-88f5-4da9234b655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","timestamp":"2018. április. 17. 16:46","title":"Antiszociális rehabilitáció: a 22-es csapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő Almahata Sitta meteorit. ","shortLead":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő...","id":"20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bd302-4857-4050-bcfc-544feea66a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","timestamp":"2018. április. 18. 14:03","title":"Elveszett a Naprendszer egyik bolygója, arról érkezhetett a gyémántokat rejtő meteorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. ","shortLead":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap...","id":"20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e9c85-a293-4d47-8a25-5e53dadbf09e","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","timestamp":"2018. április. 17. 21:19","title":"Még mindig válságos az állapota a fiúnak, akit édesanyjával együtt gázoltak el, és hagytak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","shortLead":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","id":"20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99efa6b-2f29-47fc-81be-d0539d08a5dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","timestamp":"2018. április. 19. 09:01","title":"Oroszok veszik meg az Orbán Viktorhoz közel álló energiakereskedőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]