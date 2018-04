Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aab8066-e10f-41e3-94aa-4bccbf019e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért hívták vissza a terméket, mert kisméretű üledékdarabkákat találtak benne, de mint kiderült, a tej egészségügyi szempontból így is veszélytelen. ","shortLead":"Azért hívták vissza a terméket, mert kisméretű üledékdarabkákat találtak benne, de mint kiderült, a tej egészségügyi...","id":"20180419_Veszelytelen_a_Teso_altal_visszahivott_tej_pedig_azt_mondtak_hogy_baj_van_vele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aab8066-e10f-41e3-94aa-4bccbf019e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2721a0a-b510-4aee-9f01-32826d6fcf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Veszelytelen_a_Teso_altal_visszahivott_tej_pedig_azt_mondtak_hogy_baj_van_vele","timestamp":"2018. április. 19. 20:02","title":"Veszélytelen a Tesco által visszahívott tej, pedig azt mondták, hogy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f2315-01eb-4f2f-bcc2-ee6596ec74e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Connecticuti Egyetem kutatói szerint jobban tennénk, ha nem használnánk a nyilvános mosdókban felszerelt kézszárító berendezéseket, különben komoly fertőzéseket kaphatunk el.","shortLead":"A Connecticuti Egyetem kutatói szerint jobban tennénk, ha nem használnánk a nyilvános mosdókban felszerelt kézszárító...","id":"20180418_kezszarito_nyilvanos_wc_bakterium_fertozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454f2315-01eb-4f2f-bcc2-ee6596ec74e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f6c21d-87dc-4376-84d3-9da9735ded2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_kezszarito_nyilvanos_wc_bakterium_fertozes","timestamp":"2018. április. 18. 09:03","title":"Ha szokott kézszárítót használni, ezt olvassa el – lehet, hogy többet nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","shortLead":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","id":"20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c8214-9a34-436b-bb8d-aca2c431a5f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","timestamp":"2018. április. 18. 17:20","title":"Ezek a nők nem véletlenül kerültek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek le kell válnia a rendszerről. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéknek le kell válnia a rendszerről. Vélemény.","id":"20180418_A_NER_megbuktatasanak_forgatokonyve_Elso_fejezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719886a9-ff3e-4bd0-b72a-91d8d7371f92","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_NER_megbuktatasanak_forgatokonyve_Elso_fejezet","timestamp":"2018. április. 18. 11:21","title":"A NER megbuktatásának forgatókönyve. Első fejezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak a választási szervek a választási eljárás törvényességével kapcsolatos kifogásaik miatt. A TASZ kimondatta, hogy a pákozdi polgármester jogellenesen kampányolt a kormánypártok ellen, hogy jogsértő volt, amikor a visszalépett jelölteket nem húzták le a szavazólapról, és hogy a hivatalos választási honlap hiányos tartalma is sértette a választási jogszabályokat – írják közleményükben.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak...","id":"20180418_Valasztasi_torvenyserteseket_leplezett_le_a_TASZ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f2bd4-5817-4cbc-b252-dd9ef0cb3652","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Valasztasi_torvenyserteseket_leplezett_le_a_TASZ","timestamp":"2018. április. 18. 12:34","title":"Választási törvénysértéseket leplezett le a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft fejlesztői valószínűleg az utolsó utáni tesztelésnél vettek észre egy kritikus hibát a tavaszi nagy frissítőcsomagban, ami sok gépnek betett volna.","shortLead":"A Microsoft fejlesztői valószínűleg az utolsó utáni tesztelésnél vettek észre egy kritikus hibát a tavaszi nagy...","id":"20180418_windows_10_frissites_redstone_4_kek_halal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad283d8a-7b82-4ae0-a742-8fbe06a93b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_windows_10_frissites_redstone_4_kek_halal","timestamp":"2018. április. 18. 08:03","title":"Azonnal leállították a Windows nagy frissítését, miután kiderült, hogy kék halálba futtatja a gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag arra utasította az orosz kormányzat tagjait, hogy mérsékeljék nyilatkozataik Amerika-elleneségét, mert a Kreml ura még egy esélyt akar adni Donald Trump amerikai elnöknek a kétoldalú kapcsolatok megjavítására. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag arra utasította az orosz kormányzat tagjait, hogy mérsékeljék nyilatkozataik...","id":"20180419_Putyin_ad_meg_egy_eselyt_Trumpnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e847bc38-4b29-42fb-9470-f8b30512c029","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Putyin_ad_meg_egy_eselyt_Trumpnak","timestamp":"2018. április. 19. 12:39","title":"Putyin ad még egy esélyt Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]