Bűnpártolás és pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter kampányának finanszírozása ügyében Szabó Bálint csütörtökön Hódmezővásárhelyen.

A K'Art cégcsoport károsultjainak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján azt kérte a város független polgármesterétől, hozza nyilvánosságra kampányszámlájának kivonatát.

Szabó Bálint közölte, a politikusnak tisztáznia kell, kapott-e támogatást a K'Art cégcsoport bármely tagjától vagy tulajdonosától. Az ügyvezető szerint "erős a gyanú, hogy a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolt". Februárban Szabó még azt állította, hogy az elcsalt K’Art pénzek nagy része a Jobbik zsebében landolhatott.

A jogász most azt mondta, mivel felmerül tiltott kampányfinanszírozás gyanúja is, a rendőrség mellett az Állami Számvevőszék vizsgálatát is kéri.

Szabó Bálint a hódmezővásárhelyi közgyűlés tagjaihoz is kérést intézett, annak érdekében, hogy elkezdje az érdemi munkát a K'Art-ügy kivizsgálására létrehozott bizottság. A testületet előző ülésén a közgyűlés hozta létre, a bizottság ülését azonban az erre jogosult polgármester nem hívta össze - tudatta az ügyvezető.

A K'Artról Szabó Bálint korábban azt mondta, az építőipari cég 60 alvállalkozójának mintegy 800 millió forinttal maradt adósa.

Információnk szerint a K'Art ügyében az ügyészség ugyan vádat emelt, de egyelőre a két felszámoló és nem a cég tulajdonosa ellen. Éppen a héten lett volna egy tárgyalás, ami elmaradt, mert a vádlottak nem jelentek meg. Márki-Zay nem tagja egyetlen pártnak sem, úgyhogy adományokból finanszírozta a kampányát, a számlakivonatát is közzétette, csak az utalók személyét nem fedte fel.

Szabó Bálint korábban az MSZP, majd a DK tagja volt, majd kiszállt a politikából, és a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetőjeként az M43-as autópálya építésében közreműködő, pórul járt Szeviép-alvállalkozókat képviselte. 2013-ban az őszödi beszéd kiszivárogtatásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy 2006 nyarán ott volt Eduardo Rózsa-Flores lakásán, látta az MSZP akkori vezető politikusai közül „Katalint, Imrét és Ferencet", akik az őszödi beszéd hangfelvételét hozták el. Állításai miatt többen beperelték, így Baja Ferenc szocialista politikus is, aki a személyiségi jogi pert jogerősen megnyerte.