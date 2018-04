Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy akár Szentendre óvárosának kacskaringós utcáit is felismerhetjük majd az Antonio Banderas főszereplésével készült sorozatban.","shortLead":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy...","id":"20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27636f-99a3-4a06-82cf-758391a72486","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","timestamp":"2018. április. 18. 16:02","title":"A Nyugati pályaudvaron is felbukkan Antonio Banderas Picassóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szóvivője szerint egyelőre senki nem tudja betölteni a Vona távozása utáni űrt.","shortLead":"A párt szóvivője szerint egyelőre senki nem tudja betölteni a Vona távozása utáni űrt.","id":"20180419_Mirkoczki_nem_szakad_kette_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c528f81-15d1-402b-9def-7f24ecd7e208","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Mirkoczki_nem_szakad_kette_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 19. 09:18","title":"Mirkóczki: Nem szakad ketté a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbe907e-9c5c-4ed0-8a8f-237d0abc059a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy svéd cég töréstesztre vitt két népszerű autót, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak, ha rozsdásodik a kasztni. Az eredmény ijesztő.","shortLead":"Egy svéd cég töréstesztre vitt két népszerű autót, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak, ha rozsdásodik a kasztni...","id":"20180418_rozsdas_auto_toresteszt_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbe907e-9c5c-4ed0-8a8f-237d0abc059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff01d52-7b20-4b3a-871c-c99ad3b4639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_rozsdas_auto_toresteszt_video","timestamp":"2018. április. 18. 08:21","title":"Amire mindenki kíváncsi: ennyire van biztonságban, ha rozsdás az autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4fe8d3-2e18-4464-907b-1ff46a90b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémium márka hamarosan elő fog rukkolni egy tisztán elektromos hajtásláncú új autóval.","shortLead":"A japán prémium márka hamarosan elő fog rukkolni egy tisztán elektromos hajtásláncú új autóval.","id":"20180417_lexus_ct_ux_tesla_model_3_hibrid_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4fe8d3-2e18-4464-907b-1ff46a90b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764feee-f7c5-41db-b76f-37d4d20d3363","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_lexus_ct_ux_tesla_model_3_hibrid_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator","timestamp":"2018. április. 17. 16:16","title":"A Lexus gyomrost adna a Tesla Model 3-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben járt Soros György, a magyar külügyminiszter meg nyilván nem hagyhatta szó nélkül. ","shortLead":"Brüsszelben járt Soros György, a magyar külügyminiszter meg nyilván nem hagyhatta szó nélkül. ","id":"20180417_Szijjarto_Soros_nem_akarja_elfogadni_a_valasztas_eredmenyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7cdd12-2e47-411b-9690-fa9d93923280","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Szijjarto_Soros_nem_akarja_elfogadni_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2018. április. 17. 17:02","title":"Szijjártó: Soros nem akarja elfogadni a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f912499-47d4-4ab4-acb0-6389069de86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum.","shortLead":"„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum.","id":"20180419_Tuntetes_szervez_a_Momentum_majus_1jere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f912499-47d4-4ab4-acb0-6389069de86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fde6ba4-5660-485a-b790-f52952f02a17","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tuntetes_szervez_a_Momentum_majus_1jere","timestamp":"2018. április. 19. 14:45","title":"Tüntetést szervez a Momentum május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]